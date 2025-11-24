TENNIS TAVOLO / Per il TT MLM Mondovì quinta giornata tra successi e difficoltà

Si è disputata la quinta giornata del campionato di tennis tavolo, caratterizzata da risultati contrastanti per le varie squadre impegnate. Il TT MLM Mondovì ha subito una sconfitta casalinga contro Vigevano in Serie B1, pur registrando affermazioni importanti nei campionati inferiori.

Il bilancio della giornata evidenzia sia prestazioni positive nelle categorie C2, D1 e D2, sia doppie sconfitte in D3, delineando un quadro complesso per le formazioni monregalesi.

Serie B1girone B

Poteva essere la seconda nota positiva del campionato in B1, rimane il rammarico per un 3-5 combattuto allo spasimo, dove per la prima volta il capitano Negrila non ha potuto fare la differenza. Inizia Marco Torta che capitola solo al quinto con Guerrini, Negrila firma il pari in tre set su Austria, Palmarucci sorpassa con ottimo 3-0 a Falana.

Primo ko per Negrila in tre set portati sempre ai vantaggi da Guerrini. Sorpasso esterno con Falana che viene nuovamente portato al quinto set da Torta. Palmarucci in serata di grazia firma il 3-3 su Austria. Stecca ancora Negrila 0-3 da Falana, a Torta subentra Dondana che cede al quarto da Guerrini per il 5-3 finale degli ospiti. Prossimo incontro a Cortemaggiore il 13 dicembre.

Serie C2 girone D Sontuosa vittoria esterna per TT Macelleria Gazzera Mondovì a Verzuolo contro A4 Acqua Eva. Falsa partenza per Basso piegato da Barbero al quinto set, pareggio e sorpasso con Fragolino e Boscolo in tre set su Cesano e Ponzo. Stecca Fragolino al quinto con Barbero, Basso si ripete in negativo cedendo ancora al quinto da Ponzo. Sotto 2-3, c’è il pari di Boscolo su Cesano, il sorpasso di Fragolino su Ponzo e la chiusura del quinto punto di Boscolo su Barbero.

Monregalesi in testa a punteggio pieno, 8 punti con due punti di vantaggio su area 172 ed Enjoy. In trasferta il 13 dicembre contro Isola d’Asti Bausola il prossimo turno.

Serie D1 girone A

Continua l’ottimo campionato del TT Botta forni in D1, che espugna il campo dell’Isola d’Asti Pinelli 34. Alessandrini inizia alla grande, 3-1 a Montalbano, pari di Calissano che chiude in tre set su Borrello, Beltramo, Alessandrini ed ancora Beltramo costruiscono l’allungo decisivo su Garberoglio Calissano e Montalbano. Sul 4-1 il punto di Garberoglio su Borrello non cambia l’esito della gara. Botta Forni a due punti dalla vetta, il 13 dicembre sfideranno in casa il Verzuolo Dental quality.

Serie D2 girone H

Ennesima prestazione maiuscola dei ragazzi del TT Bruno Gomme Mondovì a Caraglio contro TT Olmense Nuova Color. Camperi passa agevolmente in tre set su Bianco, il pari è di Serra su Mamino, Ottimo Bresciano che non concede set a Piano, cede ancora Mamino al quinto da Bianco, Camperi passa anche Piano al quarto e chiude Bresciano in tre set su Serra. Primato in classifica con 9 punti, il 13 dicembre incontro casalingo con Fossano.

Serie D3 girone I

Monregalesi del TT Nuova Giacobba in formazione inedita con l’inserimento di Maria Cuniberti per le defezioni contemporanee di Serra Crucianu e Fulcheri. La partenza di Dragone è buona, al quinto la spunta su Cucco. Terreno cede al quinto da Bima Davide, imitato da Cuniberti che subisce identico punteggio da Bima Marco. La sconfitta di Dragone da Bima Davide porta il risultato sul 3-1 dei locali. Bella reazione di Maria Cuniberti che supera Cucco al quarto, ma Terreno cede in tre set da Marco Bima per il 2-4 finale. Sette punti contro i 9 del Fossano, prossimo impegno il 19 dicembre ad Isola d’Asti, dove il TT Scatolificio doglianese Mondovì esce sconfitta per 1-5.

Secco tre a zero dei locali con Rossi su Stefanoni Andrea, Perrone su Beltramo e Armando su Stefanoni Francesco. Punto della bandiera di Andrea Stefanoni in quattro set su Perrone, prima che Rossi e Bernardi fissino il risultato su Stefanoni Francesco e Beltramo. Il 18 dicembre saranno ospiti a Savigliano di Area 172 A.