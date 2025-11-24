ITT Italia aderisce alla Fondazione Ospedale Savigliano Saluzzo Fossano. L'azienda di Barge sarà socio onorario

ITT Italia, realtà industriale di riferimento nel settore automotive e parte del gruppo ITT Inc., annuncia la propria adesione come socio onorario alla Fondazione Ospedale Savigliano, Saluzzo, Fossano. L’ingresso nella Fondazione conferma il forte legame dell’azienda con il territorio in cui opera da oltre quarant’anni e la volontà di contribuire in modo concreto allo sviluppo della comunità locale.

Presente a Barge, ITT Italia occupa più di mille persone e rappresenta uno dei principali attori industriali dell’area. Da sempre l’azienda promuove iniziative dedicate al benessere delle proprie persone e sostiene progetti sociali e culturali locali, con una visione orientata alla responsabilità e alla collaborazione.

L’adesione alla Fondazione Ospedale si inserisce in questa prospettiva: l’ente del terzo settore senza fini di lucro ha, infatti, tra i propri obiettivi la promozione di attività socio-sanitarie e assistenziali a favore del territorio, con un focus particolare sulla sanità pubblica e sul futuro Ospedale Dea di primo livello dell’area Nord Ovest dell’Asl Cn1 (Savigliano – Saluzzo – Fossano).

«Sostenere questa Fondazione significa sostenere le persone e le comunità che rappresentano il cuore del nostro territorio - afferma Luca Martinotto, vice president e friction general manager di ITT Motion Technologies -. La qualità dei servizi sanitari è fondamentale per la qualità della vita. Come azienda sentiamo la responsabilità di contribuire in modo concreto a un progetto che avrà un impatto positivo per migliaia di cittadini, incluse le famiglie dei nostri dipendenti».

La scelta di aderire come socio onorario nasce dalla volontà di ITT Italia di dare continuità al proprio impegno verso il benessere collettivo. Sottolinea Maria Graziano, friction HR executive director: «Il nostro supporto alla Fondazione esprime i valori che guidano ITT Italia: attenzione, collaborazione e responsabilità sociale. Mettere al centro le persone (dipendenti, famiglie e comunità) significa anche contribuire al rafforzamento dei servizi essenziali. Questa adesione rappresenta un passo importante nel consolidare il nostro legame con il territorio in cui viviamo e lavoriamo».

Con questa iniziativa, ITT Italia rinnova il proprio ruolo attivo nel promuovere qualità della vita, sviluppo e attenzione alle esigenze della collettività, confermando ancora una volta il proprio impegno come azienda responsabile e profondamente radicata nel territorio cuneese.

La Presidente della Fondazione Ospedale Savigliano Saluzzo e Fossano, Valeria Vanzetti a riguardo dichiara: «L’importanza della partecipazione di ITT ai progetti della Fondazione, non si limita alla donazione economica che ci hanno voluto elargire, ma ha un valore più profondo: con questo ingresso si darà alla Fondazione la possibilità di accrescere il coinvolgimento delle persone sul territorio. Siamo onorati di averli “a bordo”, confidiamo di instaurare una solida e dinamica collaborazione orientata al sostegno della sanità pubblica locale e della costruzione del nuovo Ospedale».