Bra: 50enne minaccia il suicidio, provvidenziale l'intervento della Polizia Locale

Provvidenziale intervento, quello messo in atto ieri, domenica 23 novembre, dalla Polizia Locale di Bra, a favore di una 50enne originaria della Liguria e da poco residente in città.

Nel pomeriggio la donna aveva contattato la Questura di Savona minacciando l’intenzione di mettere in atto possibili gesti anticonservativi.

La Polizia del capoluogo ligure contattava immediatamente la Municipale di Bra.

Nel giro di pochi istanti un equipaggio raggiungeva l’abitazione della donna, ubicata nel centro storico, e qui gli agenti della Locale iniziavano a interagire con la stessa.

Sul posto giungeva anche un equipaggio del servizio di emergenza sanitaria 118, che, dopo aver visitato e valutato le condizioni di salute della stessa, optava per un immediato ricovero all’ospedale di Verduno, dove la donna si trova tuttora.

Fondamentale, nell’occasione, l’opera di ascolto e dialogo svolta dagli agenti, che hanno convinto la donna ad attendere l’arrivo dei sanitari affidandosi alle loro cure.

DOVE CHIEDERE AIUTO

Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112.

Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico al numero 199 284 284 oppure via internet www.telefonoamico.it.

Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp, visita il sito www.114.it.

Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, contatta il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro mediante linea, chat o Facebook, visita il sito www.azzurro.it.