A Borgo San Dalmazzo si presenta il libro "La voce della Dea gnostica" di Paolo Riberi

Sabato 29 novembre alle ore 17.30 il comitato INCONTRARSI propone la presentazione del libro “La voce della Dea gnostica” (Venexia Editore, Roma 2025). L’incontro si svolgerà presso la libreria Sognalibro di Borgo San Dalmazzo. Sarà presente l’autore Paolo Riberi, storico delle religioni.

Il libro è la prima edizione commentata in lingua italiana del vangelo apocrifo Tuono: Mente Perfetta, un componimento poetico risalente ai primi secoli dell’era cristiana che, con originalità affronta il tema del volto femminile di Dio.

Secondo questo antico vangelo apocrifo, composto nell’Egitto alessandrino del terzo secolo, in un mondo antico ormai giunto al crepuscolo, Dio è “la madre e la figlia”, “la santa e la prostituta”, “la prima e l’ultima”, “l’onorata e la disprezzata”, “la guerra e la pace”, e tanto, tanto altro ancora. Ma sempre, e inequivocabile, Donna. Il testo del vangelo apocrifo, che è stato per molto tempo privo di versione in lingua italiana, è stato tradotto direttamente dall’originale copto da Riberi. Attraverso l’interpretazione dei versi dell’antico testo, Paolo Riberi propone un viaggio alla scoperta del volto femminile di Dio, dalla Iside egizia all’ebraica Asherah (la mitica “consorte dimenticata di Yahweh”), e da Maria Maddalena alla divina Sophia degli gnostici.

Paolo Riberi è laureato in Filologia e letterature dell’antichità, in Diritto e in Economia presso l’Università degli Studi di Torino. Studioso di storia antica e letteratura delle origini cristiane, è anche membro della Società Italiana di Storia delle Religioni (SISR), ed è autore di vari saggi dedicati al mondo dei vangeli gnostici e alla loro influenza sul mondo contemporaneo, tra cui L’Apocalisse di Adamo (2013), Maria Maddalena e le Altre (2015), Pillola Rossa o Loggia Nera? (2017), L’Apocalisse gnostica della Luce (2019), Abraxas: La magia del tamburo (2021, con Igor Caputo), Il serpente e la croce (2021), Il Risveglio di Neo (2022) e La Filosofia di Stranger Things (2023, coautore). È altresì autore, insieme con il prof. Giancarlo Genta del Politecnico di Torino, di Oltre l’orizzonte (2019) e I Profeti dell’Apocalisse (2024), dedicati al retaggio storico-filosofico della tecnologia scientifica occidentale, e di due saggi dedicati ai molti punti di contatto tra storia delle religioni, gnosi, mito e fantascienza: I Segreti di Dune (2024) e I Segreti di Alien (2024).