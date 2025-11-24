A Busca il Natale prende il via con il mercatino, cultura, spettacoli, cibo, artigianato e prodotti locali in centro città

“Sono tanti i motivi per passare una domenica a Busca all’insegna del Natale - invitano il sindaco e tutta l’amministrazione comunale - l'appuntamento è per il 14 dicembre! Il Mercatino è un momento importante dello shopping e del commercio di prossimità, ma anche per le associazioni e gli enti del territorio, per tutti i cittadini e per i tanti che ci raggiungono anche da fuori”.

Il natale a Busca da alcuni anni è una festa che di piazza in piazza propone un percorso tra prodotti tipici, idee regali, shopping nei negozi aperti, musica e divertimento, gioco e tanta voglia di stare insieme. Oltre ai negozi aperti tutto il giorno - infatti - ci saranno momenti dedicati alle famiglie, a chi ama scoprire e curiosare, dedicati ai bambini, agli spettacoli, alle visite e al buon cibo a cura di diverse associazioni ed enti con la regia della Fondazione Amleto Bertoni.

Ci si sposta per incontrare le tante proposte di food all’aperto, artigiani e hobbisti. Il locale gruppo Alpini invita al Vin Brulè, il Comitato di Attissano invece pensa ai Mundaj, il Comitato di San Martino cuoce la Polenta in Piazza, l'associazione “Il Salotto delle donne” anno dopo anno sta costruendo un Villaggio di Babbo Natale sempre più bello e coinvolgente. La Pro Loco quest’anno invece propone un dolce ristoro a base di zucchero filato, cioccolata calda e frittele di mele e le sue attività accoglieranno il pubblico in Via d'Azeglio. Giochi in legno, antichi mestieri a cura di Limes Vitae, le figurine e lo scambio di giochi, i cavalli della scuderia San Quintino e molte altre novità vi aspettano poi nelle vie del centro cittadino e nelle piazze Santa Maria, della Rossa e Regina Margherita! non mancheranno i bambini delle scuole ed un coro che saprà emozionare.

Insomma, Busca offrirà ad ognuno la cosa che più desidera in una bella domenica natalizia!

L’ inaugurazione del Mercatino di Natale è alle ore 10 con la Banda Musicale di Castelletto di Busca, a seguire partenza per le Piazze del Mercatino di Natale!