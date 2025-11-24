A Cuneo va in scena lo spettacolo "A come..."

Se “mai+sole” riceve una richiesta di aiuto da parte di qualche donna maltrattata, picchiata, violata… risponde subito!

E se i protagonisti di “A come…” ricevono una richiesta d’aiuto da parte di “mai+sole” possono forse rimanere indifferenti? Sia mai! Ed è per questo che sabato 29 novembre, alle 21 alla Sala San Giovanni di via Roma 4 a Cuneo, andrà in scena lo spettacolo musical/teatrale, “A come…” un modo per riflettere, perché “A come…” è la possibilità di aiutare, “A come…” è come un Abbraccio, come Ascoltare, come Accompagnare, come Alleanza, come Armonia è “A come…” Amore!

Un appuntamento che si mette a disposizione di “mai+sole”, la realtà più importante della nostra zona in aiuto alle donne e ai bambini in situazioni di estrema difficoltà e di violenza, fondata e diretta dalla saviglianese Adonella Fiorito.

Sul palco ci saranno le storie e i racconti, veri e a volte tremendi, di donne seguite da “mai+sole” e a portarli in scena, a volte recitando e a volte cantando, ci saranno Benedetta “Nede” Curti, Giulia “Alis” Dogliatti, Paola Piumatti, Maria Bossolasco, Sara Tortone, Claudia Marsico, Emanuele Galvagno, Giuseppe Alladio, Doriano Mandrile e Gian Curti.

Non può mancare una live band di altissimo livello composta da Livio Correndo alle tastiere, Davide Pellissero alla chitarra, Adriano Pronello al basso e “Giona” Bosio alla batteria.

Sul palco anche le volontarie “mai+sole” capitanate da Silvana Bosio e dalla presidente Adonella Fiorito, il piccolo Iacopo col papa Fabio Gasmaro, le meravigliose foto di Alex Astegiano e, ospite di assoluto prestigio, l’ultramaratoneta Marco Olmo “L’uomo che ha fermato il tempo (La Stampa)”, grande testimonial sportivo e, soprattutto, chiarissimo esempio di grandissimo atleta con un grande cuore!

L’ingresso è libero, ma al termine ci sarà la possibilità di aiutare “mai+sole” con una piccola offerta. Un aiuto materiale ma anche morale, per essere vicini alle volontarie che tanto fanno per tutti noi!