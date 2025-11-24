A Mondovì si presenta il romanzo "La Danza di Aeris" di Aeris Miao

Venerdì 28 novembre alle ore 21.00 la Sala delle Conferenze del Museo della Ceramica di Mondovì (piazza Maggiore 1) farà da scenografia alla presentazione del romanzo “La Danza di Aeris”, opera prima di Aeris MIAO, ovvero Richard Blackburn, cantautore, poeta, eclettico comunicatore, storico amico dell’associazione culturale “Gli Spigolatori”.
Ed è la stessa associazione, non a caso, a promuovere l’incontro, che vedrà l’autore in dialogo con Remigio Bertolino, poeta, critico letterario e vicepresidente associativo.
Una serata che si preannuncia frizzante e ironica, per una pubblicazione sospesa tra realtà e finzione, capace comunque di intercettare il favore del pubblico come testimonia la presenza all’ultima edizione del Salone del Libro di Torino.
Ingresso libero; eventuali informazioni o prenotazioni alla mail assoc.spigolatori@gmail.com.