Convegno formativo e pubblico da tutto esaurito per la chiusura della Fiera del Porro Cervere [FOTO e VIDEO]

Si conclude un’edizione da record, con il Palaporro sempre gremito e un prodotto, promosso dal Consorzio di Tutela e Valorizzazione del Porro Cervere, guidato dal presidente Giorgio Maria Bergesio, che si conferma sempre più solida base per il futuro.

La mattinata di ieri (domenica 23 novembre) ha visto la partecipazione di numerose autorità e della scuola primaria “Fratelli Vernassa” di Cervere, premiata per il progetto “Il Porro Cervere va a scuola!”.

La chiusura, ospitata come di consueto al Palaporro di via IV Novembre, ha confermato l’eccezionale affluenza registrata per l’intera rassegna, anche nell’ultima giornata dedicata ai saluti e agli ultimi momenti gastronomici.

La Fiera del Porro Cervere, giunta alla 46ª edizione, ha dunque messo a segno un nuovo successo. Ne è stato esempio l’appuntamento organizzato in mattinata dal Consorzio, dal titolo “Dalla tradizione al futuro: il Porro Cervere tra resilienza climatica e innovazione agricola”, alla presenza del presidente, il senatore e “cerverese doc” Giorgio Maria Bergesio.

Durante il convegno, il numeroso pubblico ha confermato l’interesse crescente verso un ortaggio che rappresenta ormai un’eccellenza del territorio, ricco di valore nutritivo e risorsa sempre più riconosciuta.

La filiera del Porro Cervere sta diventando un punto di riferimento non solo per gli adulti, ma soprattutto per le giovani generazioni di coltivatori e per gli alunni delle scuole, coinvolti e guidati da insegnanti, agricoltori ed esperti del settore.

I 93 bambini della primaria Fratelli Vernassa, presenti ieri, hanno illustrato al pubblico quanto hanno appreso nell’ambito della seconda edizione del percorso didattico “Il Porro Cervere va a scuola”, promosso dal Consorzio con il sostegno dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo.

Le attività sono iniziate in aula con Margherita Testa, referente del progetto, che ha raccontato la storia del Porro Cervere, le fasi di coltivazione, trasformazione e il forte legame con la comunità.

Successivamente, le classi quarte e quinte hanno visitato l’azienda Ferrari Specialità Alimentari, socia trasformatrice del Consorzio, dove hanno potuto osservare la lavorazione del porro per la produzione dei tajarin e scoprire nuovi utilizzi delle foglie verdi, generalmente scartate.

Un contributo importante è arrivato anche dal produttore Bartolomeo Scarzello, che nella Valle del Porro ha mostrato ai bambini le fasi di raccolta, pulizia, confezionamento e l’applicazione dell’etichetta del Consorzio.

L’entusiasmo del progetto si leggeva negli occhi dei piccoli Emily, Marta, Youssef e di tutti gli altri alunni che si sono fatti portavoce di un prodotto agricolo che unisce passato, presente e futuro. Al termine del percorso, le classi prime, seconde e terze hanno ricevuto il “Certificato di piccoli ambasciatori del Porro Cervere”.

Non sono mancate sorprese: le insegnanti Giulia Bergesio e Barbara Castellano sono state premiate da Tinto Nicola Prudente, conduttore Rai e volto di “Linea Verde Italia”, moderatore entusiasta della giornata giunto da Roma, per l’impegno nell’insegnamento e per aver trasmesso, insieme alle colleghe, i valori legati al Porro Cervere.

Tra le autorità presenti figuravano, oltre al presidente del Consorzio Giorgio Maria Bergesio, il sindaco di Cervere Corrado Marchisio, il presidente della Pro Loco “Amici di Cervere” Giovanni Rinero, il presidente della Camera di Commercio di Cuneo Luca Crosetto, il vicepresidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti, l’assessore regionale all’Agricoltura Paolo Bongioanni, il vicedirettore generale della Banca di Cherasco Danilo Rivoira, il presidente di Agrion Giacomo Ballari, il presidente di Confagricoltura Enrico Allasia, la dirigente del Settore Programmazione dello Sviluppo Rurale della Regione Piemonte Anna Valsania e il direttore generale dell’Agricoltura Piemonte Paolo Balocco.

