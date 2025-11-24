Fossano vicina a cittadinanza, commercio locale e associazioni per il “Dolce Natale 2025” [FOTO E VIDEO]

Anche quest’anno Fossano si prepara a festeggiare “Un Dolce Natale”. Il titolo scelto dalla ricca squadra, che sarà a breve all’opera, riassume di fatto il lungo mese che caratterizzerà le prossime feste: una bella atmosfera che si vivrà in lungo e in largo in tutta la Città.

Tutto il lavoro, frutto ormai di una storica e collaudata sinergia fra Comune, Ascom, Pro loco, Fondazione Fossano Musica, Atl Azienda Turistica del Cuneese, Fondazione e Banca Crf, è stato presentato stamattina nella Sala rossa del Comune di Fossano, nell’appuntamento moderato da Emanuele Barra.

Sarà un mix di suoni, luci, musica, mostre e iniziative varie in tutto il centro fossanese. Manifestazioni allo scopo unico di avvicinare tutta la cittadinanza e il turismo alla conoscenza dei suoi luoghi caratteristici resi magici dalle atmosfere delle feste e al commercio squisitamente locale – come richiesto categoricamente dal sindaco Dario Tallone, dal senatore Giorgio Maria Bergesio e dal presidente Ascom Mauro Giaccardi e di Atl Gabriella Giordano.

Saranno tanti i momenti di riguardo di “Un Dolce Natale”, a partire dalle iniziativa curate dalle Pro loco, passando per le visite guidate al Castello dell’8, 24-25, 26 e 31 dicembre e i mercati straordinari nelle giornate del 14, 17, 21 e 24 dicembre e la novità più curiosa di quest’edizione proposta in prima persona dall’Ascom, “per definire la territorialità di Fossano”: il “Nataleone”.

Si tratta di un leone “made in Fossano”, vestito a festa con abiti tipicamente indossati dal classico Babbo Natale, per allietare le giornate di grandi e piccini. Durante la sua presenza, nell’ambito delle due iniziative abbinate “Abbraccio al commercio locale” e “Abbracciami Leone”, tutti coloro che lo desidereranno, potranno farsi immortalare con il singolare felino che girerà per negozi e per la Città.

Proprio Mauro Giaccardi, presidente Ascom, ha evidenziato come venga incentivato il commercio a km 0: “Nessuna piattaforma commerciale on line potrà cancellare le luci e le manifestazioni natalizie di Fossano, che si possono solo vivere con mano. Diamo valore al commercio fossanese e comprate nei nostri negozi per sostenere tutti gli ottimi esercenti locali”.

Il referente per le liturgie svolte al Duomo di Fossano Luca Giacchero ha invece puntualizzato sulla prossima chiusura dell’anno giubilare, in contemporanea con quella di Cuneo, che si svolgerà proprio con una sacra celebrazione in Concattredale il prossimo 28 dicembre.

Franco Perlo (presidente Pro loco) e Gianfranco Mondino (presidente Banca Crf) hanno inoltre rimarcato l’importanza di Fossano città già attraente, ma ulteriormente migliorabile a livello di attrattive.

Infine le parole di Gabriella Giordano, presidente dell'Atl del Cuneese che ha ricordato come l'ente “sostiene Fossano e i Comuni limitrofi che sono le perle del nostro territorio che faranno da traino al turismo in questo periodo di festa e valorizzeranno il nostro commercio locale”.

Il senatore e consigliere comunale Giorgio Maria Bergesio, ha concluso: “Dicembre è il mese della meraviglia e della felicità, diamo valore ai negozi fossanesi e a tutte le attività locali, i migliori auguri a tutti”.





IL PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI DI “UN DOLCE NATALE 2025” A FOSSANO

Domenica 30/11:

15:00 Mercatino di Natale dei bambini (Centro Famiglie e Comune di Fossano) - Via Roma tratto da Via dell’Annunziata a Bastione

17:00 Esibizione Sbandieratori e Musici Principi d’Acaja a seguire accensione Albero e Luci di Natale (Comune di Fossano, Ascom Fossano e Proloco Fossano) - Largo degli Eroi

Distribuzione di panettone, cioccolata calda, tè presso il Villaggio di Natale (Proloco Fossano) - Largo degli Eroi

Martedì 02/12

20:45 Spettacolo “Disabile? Chi?” in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità (Compagnia teatrale gli Instabili e Comune di Fossano) - Teatro i Portici

Sabato 06/12:

16:30 Concerto “C’era una volta… a Brema” Spettacolo adatto a bambini e famiglie Orchestra di fiati, percussioni e voce narrante (Fondazione Fossano Musica) - Piazza Manfredi

18:30 Accensione albero di Natale in Cattedrale

Domenica 7/12:

14:00 – 18:00 Giro in slitta di Babbo Natale e degustazione di panettone, cioccolata calda e tè. Apertura casetta di Babbo Natale per letterine (Proloco Fossano) – Villaggio di Natale

Inaugurazione Mostra Presepi (Proloco Fossano) – Villaggio di Natale

16:30 Concerto Gospel for Christmas “Greensleves Gospel Choir” (Fondazione Fossano Musica) - Piazza Manfredi

Lunedì 08/12:

16:30 Concerto Let’s Swing Christmas “FFM Big Band” (Fondazione Fossano Musica) - Piazza Manfredi

Mercoledì 10/12:

16:00 Lettura Natalizia Favolosa “Caro Bambino…Una letterina da Babbo Natale” (Comune di Fossano -Matilde Tacchini) - Biblioteca di Fossano

Sabato 13/12:

09:00-13:00 Spettacolo di Natale (Scuola Paritaria San Domenico) - Teatro i Portici

09:00 – 18:00 Mostra Lego (Alterlego Cuneo) - Ex Chiesa del Salice e Castello degli Acaja

16:30 Concerto “Christmas Parade” Filarmonica Arrigo Boito Fondazione Fossano Musica - Piazza Manfredi

Domenica 14/12:

07:00 – 17:00 Mercato straordinario in Via Roma

09:00 – 18:00 Mostra Lego (Alterlego Cuneo) Ex Chiesa del Salice e Castello degli Acaja

14:00-18:00 Pranzo con Polenta. Babbo Natale sarà presente per foto con i bambini e per distribuzione dolcetti (Proloco Fossano) – Villaggio di Natale

14:00 Corsa dei Babbi Natale (Atletica Fossano) e giochi per ragazzi- Piazza Vittorio Veneto

Da Lunedì 15/12 al 21/12 dalle 15:00 alle 18:00 Mostra “Natale al Traforo e… non solo” (Marino Magistro) - Castello degli Acaja

Mercoledì’ 17/12:

07:00 – 15:30 Mercato straordinario in Via Roma

16:00 Lettura Natalizia Favolosa “Il Gatto di Babbo Natale” (Comune di Fossano - Nicoletta Costa) - Biblioteca di Fossano

Giovedì 18/12:

18:30 I turno/ 20:30 II turno: Concerto di Natale (Istituto I.C Sacco) – Aula Magna Vallauri

Venerdì 19/12:

18:30 Consegna Costituzione diciottenni (Comune di Fossano-Consulta Giovani) - Sala Brut e Bon

Sabato 20/12:

16:00 "Nonno per un giorno - Fioccano storie sotto la neve" (Unitre Fossano-Comune di Fossano) – Biblioteca di Fossano

16:30 Concerto “It’s Christmas Time” FFM Pop Ensemble (Fondazione Fossano Musica) - Piazza Manfredi

21:10 Concerto di Natale - Chiesa San Filippo Fossano

Domenica 21/12:

07:00 – 17:00 Mercato straordinario in Viale Alpi

14:00 – 18:00 Giro in slitta di Babbo Natale e degustazione di panettone, cioccolata calda e tè. Apertura casetta di Babbo Natale per letterine e sarà presente Babbo Natale per scattare foto e distribuire dolcetti. (Proloco Fossano) – Villaggio di Natale

16:30 Premiazione Presepi – il ricavato sarà devoluto in beneficenza (Proloco Fossano) - Villaggio di Natale

16:30 Concerto “Vocal Christmas” (VoXes e Fondazione Fossano Musica) - Piazza Manfredi

21:00 Concerto di Natale, Orchestra FFM Classica (Fondazione Fossano Musica) - Cattedrale

Mercoledì 24/12:

07:00 – 14:00 Mercato straordinario in Via Roma



Venerdì 28/12:

18:00 Chiusura dell’anno Giubilare (Diocesi di Cuneo-Fossano) –Cattedrale