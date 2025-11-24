Anche Saluzzo in campo per la Giornata contro la violenza sulla donna: gli eventi di sensibilizzazione

Domani martedì 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, sono numerose le iniziative a Saluzzo, raccolte nella rassegna "Storie di (dis) pari opportunità" del Comune, Consulta, associazioni ed enti per sensibilizzare la cittadinanza sul tema, ricordare le vittime di maltrattamenti e di femminicidi, combattere le discriminazioni e le disuguaglianze di genere.

Lo Zonta Club Saluzzo, come ogni anno sarà una presenza con le campagne «La violenza non è pane quotidiano», «La violenza è una malattia curabile» e «Giù le mani dalle donne», slogan - messaggi stampati e distribuiti rispettivamente sui sacchetti di carta dalle panetterie, farmacie e parafarmacie della città e ancora, sulle bustine di zucchero nei bar e ristoranti. Su tutti i contenitori cartacei sarà evidente il numero antiviolenza 1522.

Sempre domani 25 novembre presso la Casa di Reclusione “Rodolfo Morandi” di Saluzzo in accordo con la direzione, verrà rispettato da parte dei detenuti un minuto di silenzio, in ricordo delle vittime di violenza, con la lettura di una riflessione di Alessandra Piano, presidente del sodalizio femminile saluzzese.

Il programma Storie di Dis pari opportunità segnala alle 16,30 a “Il Quartiere” ( piazza Montebello) la partecipazione di Monica Boschetti ( per la rassegna «Il tempo ritrovato») che interverrà su "Codice rosso: prevenzione, consapevolezza, giustizia".

La giornata si concluderrà dalle 21, al Monastero della stella ( in piazzetta Trinità) con lo spettacolo solidale «Tango. Un abbraccio contro la violenza» a cura di Fidapa. Ingresso libero.

Sabato 29 novembre, ancora il club Zonta in campo, al mercato settimanale con lo slogan su saccHetti della verdura "Semina autostima, raccoglierai libertà e indipendenza».

Nel tardo pomeriggio, alle 18,30 il club invita in duomo per la messa in ricordo di tutte le donne vittime di violenza, celebrata dal vescovo monsignor Cristiano Bodo.

Ultimi due eventi del “cartellone” sono al Monastero della stella.

Lunedì 1 dicembre, alla 21, presentazione a cura dello Zonta Club del nuovo numero monografico "Il Vaso di Pandora" in collaborazione con “La Società della ragione” dal titolo "Femminicidio, storie e riflessioni".

Interverrà l’autore Norberto Miletto in dialogo con Emilia Rossi, Bruno Mellano e Franco Corleone. Ingresso libero. Il volume raccoglie contributi di studiose e studiosi di diversa formazione – dalla psichiatria al diritto penale, dalla sociologia alla cultura – per interrogare in profondità la violenza maschile contro le donne, lontano dal sensazionalismo mediatico e dalle scorciatoie del penalismo simbolico.

L’incontro vuole essere un’occasione di confronto aperto a cittadine e cittadini, operatrici e operatori, amministratrici e amministratori locali, per mettere in circolo strumenti di comprensione, di prevenzione e di tutela più efficaci, nel solco del lavoro che La Società della Ragione porta avanti da anni sui temi dei diritti, della giustizia e della violenza.

Infine, mercoledì 3 dicembre alle 20,30 sempre al Monastero della Stella, secondo incontro formativo «Proviamo insieme il nostro Fascicolo sanitario elettronico» a cura di “Cittadinanzattiva" - Tribunale del malato.