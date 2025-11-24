Le stelle diventano protagoniste della 4ª edizione de "Il nostro Natale" alla Fondazione Peano

La 4ª edizione della rassegna "Il nostro Natale", curata da Cristina Andries, ruota attorno al tema "Le stelle di Natale" e propone anche quest'anno un'esposizione collettiva nella sala ipogea di Fondazione Peano che mette assieme lavori artistici realizzati nel corso degli ultimi mesi attraverso laboratori artistici di diversa natura, tenuti da artisti e associazioni con i propri corsisti, con scuole, istituti e comunità del territorio. Come spiega la curatrice Cristina Andreis «Le stelle ricordano la stella cometa che guidò i Re Magi fino a Betlemme, nella fede cristiana sono simbolo di gloria, guida e speranza. In questa mostra le stelle sono ciascuno dei partecipanti, sono ciascuno di noi, con i nostri pensieri, creatività e i desideri che condividiamo con il pubblico in questo perido di avvicinamento al Natale».

In sala saranno presenti opere pittoriche realizzate dagli allievi dell'artista Lorena Massa, i lavori visivi degli ospiti della comunità alloggio 'ischiator e Corborant' del Dipartimento di Salute Mentale Asl CN1 seguiti dall'artista Rosanna Pellegrino, i pannelli in ceremica creati dall'Associazione culturale Gioie di Creta con Lucrezia Caporusso e Cristina Nurisio e gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Dronero scuola secondaria di primo grado di Stroppo, nonché l'albero di Natale di Fulvia Testi che si fa portatore di tuti i messaggi e i desideri degli allievi della scuola media dell'Istituto Comprensivo Cuneo Oltrestura di Madonna dell’Olmo raccolti con la collaborazione della prof.ssa Cinzia Molineris. Sono inoltre presenti in sala i lavori di Cristina Andries, Cesare Botto e Mauro Salvagno.

L'esposizione sarà inaugurata sabato 29 novembre alle ore 16.30.

La mostra sarà visitabile nei weekend, dunque sabato e domenica, dalle ore 15 alle 18, con ingresso libero e gratuito fino al 21 dicembre.