Teatro e solidarietà, "Amleto in salsa piccante" al Baretti per l'ospedale di Mondovì

La magia del teatro incontra la solidarietà: venerdì 12 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Baretti di Mondovì andrà in scena lo spettacolo “Amleto in salsa piccante” di Aldo Nicolaj con la Compagnia Teatrale “La corte dei Folli”, un evento promosso da Avo Mondovì e aperto a tutta la cittadinanza. Si invita la popolazione tutta a partecipare numerosa a questa serata ricca di emozioni e divertimento.

I biglietti, al costo di 10 euro, sono acquistabili in prevendita ai punti indicati nella locandina in allegato.

L’intero ricavato della serata verrà devoluto all’Ospedale di Mondovì-Ceva e nello specifico all’ambulatorio CardioNefroMetabolico per l’acquisto di una sonda Convex.

Il presidente Avo Mondovì Giuseppe Bertone, vuole con questo gesto, rammentare a tutti quanto sia importante essere sempre al fianco delle persone più fragili e sole. L’Avo è composta di soli volontari ed è presente sul territorio presso l’Ospedale di Mondovì nei reparti Dea, Accoglienza, Pediatria, CIM, e collabora con Asl Cn1 per altri servivi ed eventi, a Ceva in ospedale e nel Centro diurno CIM e presso le RSA: Sacra Famiglia a Mondovì, San Giuseppe a Vicoforte, San Michele Arcangelo a San Michele Mondovì e Casa del Sorriso a Mombasiglio e a domicilio. Il volontariato è una grande esperienza di valori e di opportunità di crescita personale che contribuisce al benessere della comunità. Essere volontari Avo vuol dire migliorare la vita di chi è ricoverato in ospedale o in strutture socio-sanitarie, rispondendo sempre ai nuovi bisogni del territorio, donare un sorriso, confortare, ascoltare stringere una mano, guardare negli occhi.