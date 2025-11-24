Un weekend tra capolavori Pop Art e collezioni d’eccellenza: a Busca e Cherasco appuntamenti imperdibili con “Sbam!”

La mostra “Sbam! Un percorso nella Pop Art”, allestita tra Casa Francotto a Busca e Palazzo Salmatoris – San Gregorio a Cherasco, propone per sabato 29 e domenica 30 novembre due appuntamenti di grande richiamo, capaci di arricchire ulteriormente un’esposizione che sta già registrando numeri straordinari.

Sabato 29 novembre – Presentazione ufficiale del catalogo

Alle 10,30, nello Spazio Incontri Porta Santa Maria, sarà presentato il prestigioso catalogo della mostra, pubblicato da L’Artistica di Savigliano: un volume di 180 pagine che documenta gli allestimenti e riunisce 190 opere firmate dai grandi nomi della Pop Art e dell’arte moderna, da Warhol a Rauschenberg, da Lichtenstein a Dine, da Indiana a Schifano, Festa, Angeli, Baj, Nespolo, Arman e Rotella.

Il catalogo sarà messo in vendita a 22 euro, ma per il giorno della presentazione sarà possibile acquistarlo a 20 euro presso la biglietteria di Casa Francotto. Durante l’incontro verranno illustrati anche i nuovi restauri della facciata di Casa Francotto, un intervento che valorizza ulteriormente il percorso culturale intrapreso dalla città.

Domenica 30 novembre – Visita esclusiva alla Collezione La Gaia

Torna uno degli eventi più attesi del programma: la visita guidata alla prestigiosa collezione privata La Gaia, sulla collina di Busca.

Il ritrovo è previsto a Casa Francotto alle 11,00, 14 e 16. L’esperienza, della durata di circa due ore e mezza, comprende anche la visita guidata alla mostra. L’ingresso combinato mostra + collezione è proposto a un ticket unico di 12 euro, con gratuità per gli under 16. Un’occasione per immergersi nella storia dell’arte contemporanea e scoprire un patrimonio di grande valore.

Il pubblico sta premiando l’iniziativa con numeri importanti: centinaia di visitatori hanno già esplorato gli spazi espositivi di Busca e Cherasco, mentre le attività didattiche per le scuole stanno registrando un riscontro particolarmente positivo.

Per informazioni sui laboratori è disponibile il numero 371-542 0603 negli orari di segreteria.

Ogni domenica pomeriggio il pubblico può usufruire di visite guidate gratuite, incluse nel biglietto d’ingresso, per approfondire la conoscenza degli artisti che hanno segnato la rivoluzione dell’arte contemporanea. La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi collaterali.

Prossimi eventi collaterali

Domenica 7 dicembre: visita alla cioccolateria Fagiolo-Peirano

Giovedì 26 dicembre: visita notturna all’ex convento dei frati cappuccini

Info:

Telefono: 371-542 0603

Email: info@casafrancotto.it

(tutti i giorni dalle 14 alle 18)

Informazioni e aggiornamenti: sbampopart.it

ORARI DELLE MOSTRE

Busca, Casa Francotto: venerdì 15,30 – 18,30; sabato 10 - 12 e 15,30 – 18,30

Domenica e festivi 10-12 e 14,30 – 18,30

Segreteria: 371-542 0603

info@casafrancotto.it

Cherasco, Palazzo Salmatoris: mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9,30-12,30 e 14,30 – 18,30

Domenica e festivi 9,30- 12,30 e 14,30 -18,30

Ufficio turistico: 0172-427050 – cherasco.eventi@comune.cherasco.cn.it



