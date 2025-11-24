La Lega di Cuneo invita a un sabato di lavoro a Fossano. Focus su autonomia, montagna e legge di bilancio 2026

La Lega di Cuneo invita a un sabato di lavoro a Fossano, con focus su autonomia, montagna e Legge di bilancio 2026.



Sabato 6 dicembre sarà una giornata di approfondimento politico e condivisione per la Lega in provincia di Cuneo.

L'appuntamento, aperto a cittadini e sostenitori, anche quest’anno sarà l’occasione per discutere di temi cruciali per il territorio e per il futuro della comunità cuneese.

L'evento vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama nazionale e regionale, tra cui il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, senatore Roberto Calderoli, l'onorevole Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera e segretario regionale Lega Piemonte, e il senatore Giorgio Maria Bergesio, segretario provinciale della Lega, oltre alla presenza dei consiglieri regionali Gianna Gancia e Luigi Icardi e di tanti amministratori locali.

Il focus centrale della mattinata sarà sui pilastri del programma di governo della Lega: l'autonomia differenziata, la tutela e lo sviluppo della montagna e l'analisi della legge di Bilancio 2026.

Spiega il senatore Bergesio: "Il 6 dicembre a Fossano sarà un momento per affrontare temi che sono il cuore pulsante della nostra azione politica. Autonomia, montagna e legge di bilancio 2026 non sono semplici parole, ma le chiavi per garantire maggiore crescita, responsabilità e attenzione alle specificità del nostro Piemonte e della provincia di Cuneo in particolare. Invito tesserati, simpatizzanti e amministratori locali a partecipare numerosi per confrontarci e disegnare insieme il futuro del nostro territorio”.

La discussione politica avrà inizio in tarda mattinata, dalle ore 10.30, con gli interventi e gli approfondimenti al tavolo dei relatori. Sarà l'occasione per ascoltare direttamente dalle voci dei leader nazionali e regionali le strategie messe in campo per valorizzare le aree montane e definire le prossime tappe della riforma dell'Autonomia.

A seguire, verso l'ora di pranzo, alle 12.30, la giornata proseguirà con un momento conviviale: il tradizionale Pranzo di Natale, per scambiarsi gli auguri e rafforzare i legami tra amministratori, militanti e sostenitori della Lega.

L'evento si terrà presso il Ristorante “Giardino dei Tigli” a Fossano, in frazione Cussanio 16/B.



Per informazioni e per prenotare, è possibile contattare Paolo al numero 348/92.11.671.