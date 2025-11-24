BASKET SERIE C / Campus Piemonte, vittoria sulla sirena del supplementare con la tripla di Negro

La tripla sulla sirena del supplementare di Negro fa esplodere il Pala Campus per una vittoria che sembrava ormai impossibile. Si chiude così una gara sofferta, difficile e che a 8 secondi dal termine sembrava persa.

La partita

A Corneliano d’Alba arriva la 5 Pari, o anzi torna, in una sfida che ricorda le semifinali di Serie C tra Olimpo e la formazione torinese, prima della promozione in B del club albese. E che da allora è sempre in esilio a Corneliano, in attesa che venga finalmente costruito un palazzetto dello sport ad Alba.

Per ora, dunque, passati 10 anni, si gioca sempre a Corneliano. E la sfida si annuncia difficile con gli infortuni e le assenze di Colli ed Eirale tra le fila di casa e coach Jacomuzzi costretto a pescare diversi Under 17 (tra cui il 2009 Serafini che sarà prezioso).

Da subito entrambe le squadre fanno fatica a muovere la retina (13-15 al decimo), poi Campus trova un buon guizzo di energia prima della pausa e si porta sul 29-24 a metà gara.

La velocità di crociera non cambia e nella gelida serata di sabato fioccano palle perse ed errori al tiro di qua e di là. La gara non decolla nel punteggio, ma è combattuta e sempre apertissima. I locali toccano il +4 (53-49) a 3 minuti dalla fine, poi gli ospiti mettono la freccia e a 30” dal termine sul 55-56 hanno la palla del ko con il tiro ravvicinato per il +3 sputato dal ferro. La S. Bernardo trova un punto a cronometro fermo, ma Negro sbaglia il tiro libero del possibile sorpasso (56-56). Palla ai viaggianti, che però commettono infrazione di passi e allora è Uko a prendere il tiro per la vittoria, che però non va. Serve un tempo supplementare.

L’overtime è ancora tiratissimo, i torinesi si portano sul 61-62, Campus ha la palla per il sorpasso, ma perde palla e commette fallo. Draghici (ex Olimpo Alba) fa ½ dalla lunetta a 8 secondi dalla fine. Si ribalta velocemente il fronte con Zampolli triplicato, ma bravo a scaricare per Negro che sulla sirena scocca il tiro da 3… fiato sospeso per qualche secondo e poi la palla entra: vince Campus 64-63 nell’esplosione del pubblico di casa!

Grande festa tra abbracci e salti anche in campo intorno a Marco Negro, autore della giocata decisiva. I ragazzi di coach Jacomuzzi centrano così la quinta vittoria stagionale.

S. Bernardo Campus Piemonte – 5 Pari Torino: 64-63 d1ts (13-15, 29-24, 42-37, 56-56, 64-63)

S. Bernardo Campus Piemonte: Serafini 4, Gandolfo 3, Vassiljev ne, Occelli 2, Uko 11, Negro 15, Nastasi 1, Toppino 11, Buldo, Moschini ne, Schellino, Zampolli 17. All. Jacomuzzi, Ass. Giannotto, Acc. Canonico.

5 Pari: Pasero Alessandro 9, Draghici Radu Mihai 10, Tulumello Gabriele 10, Lunardi Federico 4, Lunardi Nicolò 9, Migliori Nicolò 2, Chime Emmanuel Eze 2, Mensio Matteo 0, Bollito Pietro 8, Marino Riccardo 0, Morris Paniagua Marvin Ariel 9, Lombardi Carlo 0. All Calzavara Diego, Ass. Graf Gabriel.