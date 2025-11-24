BASKET SERIE D / L’Olimpo Alba sbanca Rivalta e centra una grande vittoria

L’inizio è di marca torinese con i padroni di casa che fanno valere una maggiore esperienza nella categoria. Gli albesi crescono in difesa e iniziano a giocare una buona pallacanestro, tra ampie rotazioni, tanti passaggi e sempre protagonisti diversi a ogni azione. Alba prende il comando e all’intervallo è +9 (27-36).

Rivalta prova a insistere con la difesa a zona, recupera qualche punticino, per poi però essere respinta. In casa Olimpo continuano frequenti rotazioni che danno spazio a tutti e ognuno mette un mattoncino importante per la fuga decisiva fino al +20 raggiunto con una tripla di Schellino (66-46) a 7 minuti dalla fine.

Gli assalti finali dei locali sono ben controllati e l’Olimpo festeggia sul 64-85!

La squadra pur giovanissima ha mostrato grandi progressi e sta trovando la chimica per risalire in classifica. In serata ben 11 ragazzi diversi a bersaglio, a testimonianza del prezioso apporto di tutti!

Il prossimo impegno, eccezionalmente, sarà già giovedì 27 novembre in casa contro Serravalle.

Atlavir Rivalta - Olimpo Alba Mercatò: 64-85 (15-18; 12-18; 14-16; 23-33)

Olimpo: Moschini 9, Rosa 10, Schellino 7, Castillo, Orru’ 2, Iudicello 5, Zobolas 3, Occelli 20, Gobbino 4, Nastasi 17, Nicola 2, De Carolis 6. All: Schinca - Biglia

Atlavir: Di Martino 3, Melissari, Zupo 9, Corrao 12, Berardi 6, Tola, Beltramino 8, Bertinotti 16, Aruga 1, Salvetti 5, Piasentin. All: Melissari.