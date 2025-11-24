MOTORI / Il chiusano Roberto Miele esordisce nei rally automobilistici

Il chiusano Roberto Miele, dopo aver gareggiato per parecchi anni con le moto, sia in salita che in pista, raggiungendo degli ottimi risultati e dopo quasi quindici anni di inattività, lo scorso anno ha ripreso a scendere in pista, raddoppiando però il numero delle ruote.

Nel corso dello scorso anno Roberto ha avuto i primi contatti con una quattro ruote prendendo parte, quasi per scherzo, a due o tre gare in pista con la Skoda Fabia Rally 2 preparata dal fratello Riccardo, prendendoci gusto, tanto da iscriversi per la prima volta ad una gara a livello nazionale, la “Ronde Valli Imperiesi”, in programma dal 28 al 30 novembre, che si disputerà sulle strade dell’entroterra ligure.

Nel corso del 2025 ha organizzato a Chiusa Pesio una manifestazione di solidarietà, denominata “Piloti per un giorno”, facendo provare ad alcune persone portatrici di handicap l’esperienza di salire sia in sella ad una moto, che sul sedile di un’auto da rally.

Nel mese di ottobre, insieme ai fratelli Massimo e Riccardo si è inventato la manifestazione “Un prosecco per Dante” per ricordare il papà Dante, dal quale hanno ereditato la passione per i motori. Questo evento, che ha visto numerose auto da rally esposte nella piazza di Chiusa Pesio, seguita da una sfilata su un tratto di strada chiuso al transito, ha avuto un notevole successo.

Roberto Miele vivrà questa nuova esperienza affiancato dal noto “navigatore” cuneese Giovanni Agnese, che sicuramente contribuirà, con la sua lunga esperienza, a dare un grande apporto al driver chiusano.

“Dopo alcune piccole esperienze con le quattro ruote - ha riferito Roberto Miele -, è arrivato il momento di provare a fare le cose sul serio. Mi sono infatti iscritto ad un rally nazionale, un mondo molto diverso da quello delle moto e lo farò alla guida della Skoda Fabia Rally 2 del Miele Racing di Chiusa Pesio, avendo come unico scopo quello di divertirmi e di imparare. Sicuramente, oltre che impegnarmi nella guida, dovrà farlo anche per interpretare le ‘note’ che mi leggerà Giovanni Agnese, seduto accanto a me. In questa nuova avventura mi affiancheranno: Idroricerche, Pianfei Edile, Ramondetti Impianti e la concessionaria Stile, che ringrazio già sin da ora”.