Sport | 24 novembre 2025, 15:34

SCI ALPINO / Corrado Barbera 12° a Storklinten nel secondo slalom stagionale di Coppa Europa

Lo sciatore cuneese è il migliore tra gli azzurri n gara

Corrado Barbera

Successo del norvegese Hans Grahl Madsen nel secondo Slalom della Coppa Europa maschile della stagione 2025-2026, disputato sulle nevi svedesi di Storklinten. Al comando dopo la prima manche, l’atleta ventiduenne tesserato per il Fana Idrettslag si è confermato con il crono finale di 1’,50”,81/100 e con un vantaggio di 98/100 sull’austriaco Jakob Greber della Sportverein Mellau. 

Lo svedese Adam Hofstedt del Karlstads Slalomklubb si è piazzato terzo ad 1”,17/100. Peccato per il carabiniere parmense Tommaso Saccardi, che era terzo a metà gara ma è uscito nella seconda manche. 

Migliore degli azzurri quindi il ventitreenne cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito, dodicesimo a 2”,69/100 dopo aver risalito due posizioni. A punti anche il carabiniere bergamasco Alessandro Pizio, ventiquattresimo, e il poliziotto padovano Stefano Pizzato, ventiseiesimo.

fisi

