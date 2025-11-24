VOLLEY DF / Centallo supera in casa Pgs El Gall: "Subito ripresa"

Sabato 22 novembre si è giocata la 7ª giornata del campionato regionale di Serie D e a Centallo è ospite la formazione della Pgs El Gall.

Davanti al solito numeroso pubblico sempre presente nel palazzetto centallese, prende il via una bella gara, che vede le padrone di casa affrontare le langarole, che hanno un punto in più in classifica.

Le rosso blu partono come sempre forte e concentrate e riescono nel corso dei tre set, vinti meritatamente, a far emergere il tasso tecnico e la loro esperienza, sviluppando belle giocate, che mettono molto spesso in difficoltà le avversarie.

Capitan Giordano e compagne dimostrano ancora una volta la loro solidità nelle gare casalinghe, aggiungendo altri tre punti importanti nella classifica, che le vede ancora presenti nel “gruppo inseguitrici” alle spalle della capolista.

“Punti preziosi per il nostro percorso – dice –, venuti da una gara che avevamo ben preparato alla vigilia. Faccio i complimenti alle mie giocatrici, perché dopo la sconfitta di Racconigi hanno da subito dimostrato di voler fare bene e di voler mettersi alle spalle la vicenda; oltre a questo sono riuscite a leggere bene la partita, giocando in un modo diverso dal solito, mettendo in mostra le loro indiscutibili qualità. Abbiamo adesso a disposizione un altro turno casalingo con una gara che non sarà facile, ma dobbiamo mantenere questa concentrazione per continuare a fare bene”.

Prossima gara sabato 29 novembre alle ore 18,30 a Centallo contro Monviso Volley Pinerolo.

LA FORMAZIONE

Palleggiatrici: Jessica Fantini, Anna Peano; centrali: Giulia Bolla, Camilla Ferrero, Beatrice Roasio; opposti: Giorgia Castellino, Alice Orsi; attaccanti: Erica Lamberto, Chiara Cirla, Elisa Giordano (capitano); liberi: Sofia Romano, Rachele Mattalia.

Allenatore: Franco MASSUCCO. Allenatore in seconda Fabrizio Marchisio. Dirigente Mario Parola.

Parziali di gara: 25-19, 25-17, 25-14.