SUPERLEGA / Cuneo–Modena: emozioni da grande volley [FOTOGALLERY]

Un quarto set da cardiopalma, emozioni senza fine. Cuneo–Modena, la “classicissima” della pallavolo italiana, è tornata a infiammare gli appassionati cuneesi dopo undici anni.

Quasi 3.500 spettatori, ieri domenica 23 novembre, hanno riempito gli spalti del palasport di San Rocco Castagnaretta per spingere i ragazzi di Matteo Battocchio nell’impresa di battere i “canarini” emiliani.

A spuntarla sono stati gli uomini di Alberto Giuliani, ex tecnico cuneese che nel 2010 regalò al capoluogo della Granda il suo primo e unico scudetto, e che oggi guida Modena. Ma alla fine si sono divertiti tutti, in campo e sugli spalti.

Riviviamo insieme, attraverso le immagini del nostro Riccardo Lacqua, tre ore indimenticabili di vero sport.