Volley | 24 novembre 2025, 19:57

SUPERLEGA / Cuneo–Modena: emozioni da grande volley [FOTOGALLERY]

Una sfida leggendaria che ieri è tornata a infiammare il palasport di San Rocco Castagnaretta. Riviviamo le emozioni del pomeriggio sportivo nelle immagini di Riccardo Lacqua

Un quarto set da cardiopalma, emozioni senza fine. Cuneo–Modena, la “classicissima” della pallavolo italiana, è tornata a infiammare gli appassionati cuneesi dopo undici anni. 

Quasi 3.500 spettatori, ieri domenica 23 novembre, hanno riempito gli spalti del palasport di San Rocco Castagnaretta per spingere i ragazzi di Matteo Battocchio nell’impresa di battere i “canarini” emiliani.

A spuntarla sono stati gli uomini di Alberto Giuliani, ex tecnico cuneese che nel 2010 regalò al capoluogo della Granda il suo primo e unico scudetto, e che oggi guida Modena. Ma alla fine si sono divertiti tutti, in campo e sugli spalti.

Riviviamo insieme, attraverso le immagini del nostro Riccardo Lacqua, tre ore indimenticabili di vero sport.

