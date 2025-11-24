SUPERLEGA / Disponibili gli highlights: la battaglia tra Cuneo e Modena

Sono finalmente online gli highlights di Cuneo–Modena, la sfida che ha infiammato il palazzetto cuneese e tenuto col fiato sospeso quasi 3.500 tifosi. Un match memorabile, concluso al tie break, che ha visto Modena imporsi 3-2 ma che ha regalato a Cuneo un punto prezioso e, soprattutto, la conferma di una squadra viva, coraggiosa e sempre più consapevole del proprio valore.

La partita ha offerto un susseguirsi di emozioni: un primo set equilibrato, un secondo dominato dalla solidità piemontese, un terzo pieno di rimpianti per gli errori di troppo e un quarto parziale entrato di diritto tra i più spettacolari della stagione.

Nel tie break, però, gli sforzi mentali del parziale precedente si sono fatti sentire: Modena ha preso il comando fin dai primi scambi e ha chiuso la contesa. Ma la sconfitta non ha tolto nulla alla prestazione dei piemontesi, che ancora una volta hanno mostrato identità, carattere e una straordinaria capacità di rimanere dentro la partita nei momenti più complessi.



