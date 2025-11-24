SUPERLEGA / Le pagelle di Cuneo-Modena: non basta un Cavaccini super, Zaytsev guerriero ma troppo falloso

BARANOWICZ 6,5: Sempre lucido, quando la ricezione lo aiuta, sistema anche più di un pallone sporco e cerca di cavalcare sempre gli uomini più in palla del momento, trovando le risposte migliori da Sedlacek. Bello il duello a distanza con il giovanissimo regista di Modena Amir, che il palleggiatore di Cuneo perde forse per una incollatura.

FERAL 6,5: Il francese inizia rimediando un paio di murate, segno che Giuliani lo aveva studiato bene nel preparare la partita, cresce nel corso della gara e gioca un grande secondo set. Da metà del terzo inizia a faticare in attacco, commette qualche errore di troppo nel quarto e viene avvicendato con Sala. Torna però efficace e costante nel finale, mettendo giù alcuni dei palloni che trascinano la sfida al quinto, dove ha il merito di essere l'ultimo a mollare dei suoi.

STEFANOVIC 5,5: A muro prende poche volte gli attaccanti di Modena, anche in attacco non incide granché e anche al servizio è meno efficace di altre volte. Mezzo punto in più per il grande muro che vale il 36-34 e che permette a Cuneo di portare a casa un punto.

CODARIN 6,5: Meglio rispetto all'altro centrale: Coda tocca diversi palloni e quando è chiamato in attacco si fa trovare quasi sempre pronto, forse andava servito di più, anche se nel finale del quarto set sale in cattedra e da un suo turno in battuta arriva il break decisivo

ZAYTZEV 5,5: Preciso e costante, sia in attacco che soprattutto in ricezione, nei primi due parziali, lo 'zar' cala vistosamente alla distanza e soprattutto nel finale del quarto commette errori in momenti chiave, ma da autentico guerriero ha il merito di mettere giù due palloni difficilissimi nel palpitante finale della quarta frazione, che permettono a Cuneo di trascinarla al tie break. Qui però non riesce più a mettere giù un pallone, sbaglia un paio di ricezioni e viene avvicendato da Cattaneo (S.V.).

SEDLACEK 7,5: Il più costante di Cuneo. Quando la ricezione balbetta o Feral fatica a passare, Baranowicz si affida a lui e l'ex padovano risponde sempre presente. Non sbaglia un pallone nell'infuocato finale di quarto set, ma si arrende anche lui (come il resto della squadra) nel tie break.

SALA S.V.: Viene provato qualche volta in battuta e nel quarto viene messo dentro per far rifiatare un Feral molto falloso, ma gioca troppo poco per incidere.

BONOMI S.V.: un paio di giri in battuta e poco altro.

CAVACCINI 7,5: subisce un autentico bombardamento dai battitori di Modena, ma il capitano se la cava sempre egregiamente. Sbaglia un paio di ricezioni, ma è protagonista di alcune difese che scatenano l'applauso di tutto il palazzetto, nel finale del secondo e del quarto set, decisive per portare a casa il punticino che muove la classifica.

BATTOCCHIO 6,5: Una sfida nella sfida il suo duello a distanza con il grande ex Giuliani, con il coach di Cuneo che non perde mai la calma neppure nei momenti più difficili, azzecca una chiamata decisiva di videocheck nella volata del quarto set e nel quinto non si fa problemi a panchinare Zaytsev.