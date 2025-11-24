 / Volley

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Volley | 24 novembre 2025, 13:20

VOLLEY B-M / Il VBC Mondovì si arrende al forte Caronno, ma per due set gioca alla pari con i lombardi

Coach Bertini: "Una profonda amarezza, ma purtroppo ancora una volta quel ‘quasi’ è sinonimo di un pezzo che ancora manca"

Un'azione di gioco della partita dei monregalesi con Caronno

Un'azione di gioco della partita dei monregalesi con Caronno

Nella settima giornata del campionato di Serie B il VBC MONDOVI’ allenato da Vittorio Bertini e Matteo Brignone non riesce a sovvertire il pronostico sfavorevole e viene superato per 3-0 (24-26,22-25,18-25) dal forte Caronno, che attualmente si trova al quarto posto in classifica. 

Per i primi due set i monregalesi sono riusciti a giocare alla pari con i più quotati lombardi, esprimendo una pallavolo più che discreta ed arrendendosi soltanto nei finali dei parziali: insomma, risultato finale a parte, la prestazione dei biancoazzurri deve considerarsi incoraggiante e dimostra che la squadra è più che viva e, primo o poi, anche magari con un po’ di fortuna, riuscirà a sbloccarsi.     

“Una profonda amarezza – commenta coach Vittorio Bertini – perché per almeno i primi due set siamo riusciti a giocare ‘quasi’ alla pari contro una squadra certamente forte e strutturata come il Caronno. Ma purtroppo ancora una volta quel ‘quasi’ è sinonimo di un pezzo che ancora manca, quello di fare le scelte e le cose giuste specie nei finali di primo e secondo set. Peccato perché siamo riusciti a limitare le due bocche di fuoco, gli attaccanti di posto 4 Marazzini e Pozzi, e anche i due centrali hanno inciso relativamente poco. 

Abbiamo però subito in difesa, soprattutto sull’opposto mancino Venturini, non siamo riusciti ad essere efficaci in battuta se non solo a tratti e soprattutto nuovamente non abbiamo finalizzato al meglio i tantissimi contrattacchi in nostro possesso. Ora, dopo aver analizzato con attenzione la partita e soprattutto cosa non è andato, lavoreremo per farci trovare pronti per la partita di sabato a Ciriè contro i secondi, una gara sicuramente estremamente complessa, ma che affronteremo sapendo di non aver nulla da perdere. Senza dubbio adesso la questione salvezza, ora  distante 9 punti si fa sempre più dura, ma certo non ci manca la determinazione per provare a condurre questa impresa fino alla fine”

Vittorio Bertini è partito inizialmente con Giovannetti in regia, Bosio opposto, capitan Menardo e Bellanti in banda, Catena e Coppa centrali, Candela libero, inserendo durante la gara Polizzi, Genesio, Garelli e Camperi.

Nel primo set i monregalesi partono lentamente e vanno sotto 11-7, quindi hanno buona reazione e prima si portano sul 12-14 con un ace di Bosio, poi sul 18-19 ed infine riescono ad ottenere la parità sul 23-23 ancora con Bosio. Ancora un punto a testa (24-24), poi i lombardi prima conquistano il punto del 25-24, poi chiudono 26-24 con un gran muro, mentre nelle file dei padroni di casa entrano Garelli e Genesio in battuta.         

Anche nella seconda frazione la partenza del VBC MONDOVI’ è molto lenta ed il Caronno si porta sul 9-4. Dentro Polizzi e Genesio ed i monregalesi prima si portano a -1 (10-11 con Genesio), poi pareggiano sul 14-14 ed infine addirittura mettono la freccia (16-15 con Menardo). Un nuovo calo dei biancoazzurri ed il Caronno scappa di nuovo, portandosi prima sul 21-18 e poi chiudendo 25-22, mentre rientrano Bosio e Giovannetti in prima linea  nonché Garelli in battuta.  

Nel terzo set vi è equilibrio sino all’ 8 pari, poi il Caronno aumenta il ritmo ed allunga, portandosi prima sul 14-10, poi sul 20-15 ed infine chiudendo 25-18, mentre entrano Genesio, Polizzi e Camperi.  

Sabato il VBC MONDOVI’ è atteso dalla difficilissima trasferta sul campo del PVL Ciriè secondo allenato dal Enrico Salvi, che fu l’ aiuto allenatore di Marco Fenoglio in A2: per i monregalesi un impegno estremamente impervio contro una delle squadre più forti della categoria, ma proprio il pronostico apparentemente chiuso può permettere alla squadra di giocare con estrema leggera e serenità.   

VBC MONDOVI’ – CARONNO  0-3 (24-26,22-25,18-25) 

VBC MONDOVI’: Giovannetti 1, Bosio 16, Menardo 7, Bellanti 11, Coppa 7, Catena, Candela (L1), Garelli, Polizzi 1, Genesio 6, Camperi, Berutti, Caldano, Garello (K-L2),. ALL: Vittorio Bertini – Matteo Brignone.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium