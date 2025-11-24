VOLLEY B-M / Il VBC Mondovì si arrende al forte Caronno, ma per due set gioca alla pari con i lombardi

Nella settima giornata del campionato di Serie B il VBC MONDOVI’ allenato da Vittorio Bertini e Matteo Brignone non riesce a sovvertire il pronostico sfavorevole e viene superato per 3-0 (24-26,22-25,18-25) dal forte Caronno, che attualmente si trova al quarto posto in classifica.

Per i primi due set i monregalesi sono riusciti a giocare alla pari con i più quotati lombardi, esprimendo una pallavolo più che discreta ed arrendendosi soltanto nei finali dei parziali: insomma, risultato finale a parte, la prestazione dei biancoazzurri deve considerarsi incoraggiante e dimostra che la squadra è più che viva e, primo o poi, anche magari con un po’ di fortuna, riuscirà a sbloccarsi.

“Una profonda amarezza – commenta coach Vittorio Bertini – perché per almeno i primi due set siamo riusciti a giocare ‘quasi’ alla pari contro una squadra certamente forte e strutturata come il Caronno. Ma purtroppo ancora una volta quel ‘quasi’ è sinonimo di un pezzo che ancora manca, quello di fare le scelte e le cose giuste specie nei finali di primo e secondo set. Peccato perché siamo riusciti a limitare le due bocche di fuoco, gli attaccanti di posto 4 Marazzini e Pozzi, e anche i due centrali hanno inciso relativamente poco.

Abbiamo però subito in difesa, soprattutto sull’opposto mancino Venturini, non siamo riusciti ad essere efficaci in battuta se non solo a tratti e soprattutto nuovamente non abbiamo finalizzato al meglio i tantissimi contrattacchi in nostro possesso. Ora, dopo aver analizzato con attenzione la partita e soprattutto cosa non è andato, lavoreremo per farci trovare pronti per la partita di sabato a Ciriè contro i secondi, una gara sicuramente estremamente complessa, ma che affronteremo sapendo di non aver nulla da perdere. Senza dubbio adesso la questione salvezza, ora distante 9 punti si fa sempre più dura, ma certo non ci manca la determinazione per provare a condurre questa impresa fino alla fine”

Vittorio Bertini è partito inizialmente con Giovannetti in regia, Bosio opposto, capitan Menardo e Bellanti in banda, Catena e Coppa centrali, Candela libero, inserendo durante la gara Polizzi, Genesio, Garelli e Camperi.

Nel primo set i monregalesi partono lentamente e vanno sotto 11-7, quindi hanno buona reazione e prima si portano sul 12-14 con un ace di Bosio, poi sul 18-19 ed infine riescono ad ottenere la parità sul 23-23 ancora con Bosio. Ancora un punto a testa (24-24), poi i lombardi prima conquistano il punto del 25-24, poi chiudono 26-24 con un gran muro, mentre nelle file dei padroni di casa entrano Garelli e Genesio in battuta.

Anche nella seconda frazione la partenza del VBC MONDOVI’ è molto lenta ed il Caronno si porta sul 9-4. Dentro Polizzi e Genesio ed i monregalesi prima si portano a -1 (10-11 con Genesio), poi pareggiano sul 14-14 ed infine addirittura mettono la freccia (16-15 con Menardo). Un nuovo calo dei biancoazzurri ed il Caronno scappa di nuovo, portandosi prima sul 21-18 e poi chiudendo 25-22, mentre rientrano Bosio e Giovannetti in prima linea nonché Garelli in battuta.

Nel terzo set vi è equilibrio sino all’ 8 pari, poi il Caronno aumenta il ritmo ed allunga, portandosi prima sul 14-10, poi sul 20-15 ed infine chiudendo 25-18, mentre entrano Genesio, Polizzi e Camperi.

Sabato il VBC MONDOVI’ è atteso dalla difficilissima trasferta sul campo del PVL Ciriè secondo allenato dal Enrico Salvi, che fu l’ aiuto allenatore di Marco Fenoglio in A2: per i monregalesi un impegno estremamente impervio contro una delle squadre più forti della categoria, ma proprio il pronostico apparentemente chiuso può permettere alla squadra di giocare con estrema leggera e serenità.

VBC MONDOVI’ – CARONNO 0-3 (24-26,22-25,18-25)

VBC MONDOVI’: Giovannetti 1, Bosio 16, Menardo 7, Bellanti 11, Coppa 7, Catena, Candela (L1), Garelli, Polizzi 1, Genesio 6, Camperi, Berutti, Caldano, Garello (K-L2),. ALL: Vittorio Bertini – Matteo Brignone.