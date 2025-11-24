VOLLEY B1F / Il punto sul girone A: colpo grosso del Mondovì Volley in casa della capolista Alessandria

Avvicendamento in testa alla classifica del girone A del Campionato di volley di B1 femminile. La nuova capolista è la Florens Vigevano di coach Colombo. La formazione pavese non ha lasciato scampo al Capo D’Orso Palau, superato con un netto 3-0.

Florens in testa grazie al contemporaneo passo falso dell’Acrobatica Alessandria, alla prima sconfitta in campionato. La squadra di coach Bruno Napolitano si è fatta sorprendere in casa dal Mondovì Volley, corsaro per 0-3 (22-25; 21-25; 30-32). L’assenza nelle padrone di casa della regista Martina Balboni ha avuto di certo il suo peso, ma non sminuisce l’impresa compiuta dal team monregalese.

Pumine attente e concrete in tutti i fondamentali. Nel Mondovì spiccano le prove della palleggiatrice Sara Colombano e delle centrale Chiara Bergese, top scorer con 16 punti. Puma molto incisivo anche in banda, grazie ai 14 punti messi a segno da Francesca Bosso e ai 13 di Elisa Bole.

Tutto facile per il Volley 2001 Garlasco nella trasferta contro il Parella Torino, piegato in poco più di un’ora con un perentorio 0-3. Vittoria al tie-break per Villa Cortese, che in casa del Pan Alfieri Cagliari si è imposto al termine di un match infinito e ricco di emozioni. E’ salito al sesto posto il Bellusco, che in casa ha superato per 3-1 il Cus Torino. Con lo stesso punteggio è terminata anche Ia sfida tra Issa Novara e Academy Volpiano.

Per uno scherzo del calendario, nel prossimo turno le prime quattro formazioni in classifica si sfideranno in un entusiasmante incrocio: il Mondovì Volley ospiterà la capolista Florens Vigevano, mentre il Volley 2001 Garlasco se la vedrà con l’Acrobatica Alessandria. Due super sfide che potrebbero modificare nuovamente gli assetti nelle zone nobili della graduatoria.

I RISULTATI DELLA 7^ GIORNATA DI ANDATA

CHIERI 76 COGNE AOSTA 1-3 ACR. ALESSANDRIA MONDOVI’ VOLLEY 0-3 PAN ALFIERI CAGLIARI GSO VILLA CORTESE 2-3 PARELLA TORINO V. 2001 GARLASCO 0-3 V&C ISSA NOVARA ACADEMY VOLPIANO 3-1 FLORENS VIGEVANO CAPO D’ORSO PALAU 3-0 CARE P. BELLUSCO CUS TORINO 3-1

LA CLASSIFICA

1 FLORENS VIGEVANO 19 2 ACR. ALESSANDRA 17 3 VOLLEY 2001 GARLASCO 17 4 MONDOVI’ VOLLEY 16 5 GSO VILLA CORTESE 16 6 CARE P. BELLUSCO 12 7 CAPO D’ORSO PALAU 10 8 CUS TORINO 9 9 SD CCS COGNE AOSTA 9 10 V&CO ISSA NOVARA 7 11 PAN A. CAGLIARI 7 12 CHIERI 76 3 13 PARELLA TORINO 3 14 ACADEMY VOLPIANO 2

PROSSIMO TURNO – 8^ GIORNATA DI ANDATA