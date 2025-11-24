 / Volley

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Volley | 24 novembre 2025, 15:20

VOLLEY B1F / Il punto sul girone A: colpo grosso del Mondovì Volley in casa della capolista Alessandria

Le pumine di Claudio Basso sbancano con un netto 3-0 il campo dell’ex capolista Acrobatica Alessandria. Balzo in testa della Florens Vigevano. Nel prossimo turno incrocio tra le prime quattro in classifica

Le pumine festeggiano li tre punti conquistati ad Alessandria

Le pumine festeggiano li tre punti conquistati ad Alessandria

Avvicendamento in testa alla classifica del girone A del Campionato di volley di B1 femminile. La nuova capolista è la Florens Vigevano di coach Colombo. La formazione pavese non ha lasciato scampo al Capo D’Orso Palau, superato con un netto 3-0. 

Florens in testa grazie al contemporaneo passo falso dell’Acrobatica Alessandria, alla prima sconfitta in campionato. La squadra di coach Bruno Napolitano si è fatta sorprendere in casa dal Mondovì Volley, corsaro per 0-3 (22-25; 21-25; 30-32). L’assenza nelle padrone di casa della regista Martina Balboni ha avuto di certo il suo peso, ma non sminuisce l’impresa compiuta dal team monregalese. 

Pumine attente e concrete in tutti i fondamentali. Nel Mondovì spiccano le prove della palleggiatrice Sara Colombano e delle centrale Chiara Bergese, top scorer con 16 punti. Puma molto incisivo anche in banda, grazie ai 14 punti messi a segno da Francesca Bosso e ai 13 di Elisa Bole. 

Tutto facile per il Volley 2001 Garlasco nella trasferta contro il Parella Torino, piegato in poco più di un’ora con un perentorio 0-3. Vittoria al tie-break per Villa Cortese, che in casa del Pan Alfieri Cagliari si è imposto al termine di un match infinito e ricco di emozioni. E’ salito al sesto posto il Bellusco, che in casa ha superato per 3-1 il Cus Torino. Con lo stesso punteggio è terminata anche Ia sfida tra Issa Novara e Academy Volpiano. 

Per uno scherzo del calendario, nel prossimo turno le prime quattro formazioni in classifica si sfideranno in un entusiasmante incrocio: il Mondovì Volley ospiterà la capolista Florens Vigevano, mentre il Volley 2001 Garlasco se la vedrà con l’Acrobatica Alessandria. Due super sfide che potrebbero modificare nuovamente gli assetti nelle zone nobili della graduatoria.

I RISULTATI DELLA 7^ GIORNATA DI ANDATA

CHIERI 76

COGNE AOSTA

1-3

ACR. ALESSANDRIA

MONDOVI’ VOLLEY

0-3

PAN ALFIERI CAGLIARI

GSO VILLA CORTESE

2-3

PARELLA TORINO

V. 2001 GARLASCO

0-3

V&C ISSA NOVARA

ACADEMY VOLPIANO

3-1

FLORENS VIGEVANO

CAPO D’ORSO PALAU

3-0

CARE P. BELLUSCO

CUS TORINO

3-1

LA CLASSIFICA

1

FLORENS VIGEVANO

19

2

ACR. ALESSANDRA

17

3

VOLLEY 2001 GARLASCO

17

4

MONDOVI’ VOLLEY

16

5

GSO VILLA CORTESE

16

6

CARE P. BELLUSCO

12

7

CAPO D’ORSO PALAU

10

8

CUS TORINO

9

9

SD CCS COGNE AOSTA

9

10

V&CO ISSA NOVARA

7

11

PAN A. CAGLIARI

7

12

CHIERI 76

3

13

PARELLA TORINO

3

14

ACADEMY VOLPIANO

2

PROSSIMO TURNO – 8^ GIORNATA DI ANDATA

SD CCS COGNE AOSTA

CARE PROJECT BELLUSCO

 

CUS TORINO

ACADEMY VOLPIANO

 

CHIERI 76

PAN ALFIERI CAGLIARI

 

GSO VILLA CORTESE

PARELLA TORINO

 

MONDOVI’ VOLLEY

FLORENS VIGEVANO

 

V. 2001 GARLASCO

ACR. ALESSANDRIA

 

CAPO D’ORSO PALAU

ISSA NOVARA

 

Matteo La Viola

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium