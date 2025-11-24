 / Volley

Volley | 24 novembre 2025, 16:03

VOLLEY MASCHILE SERIE D / Alba piega Mondovì in cinque set

Successo dei padroni di casa al termine di una sfida particolarmente combattuta

Ph Pallavolo Alba

Vittoria di Alba in cinque set nel derby cuneese di Serie D contro il VBC Mondovì.

Al termine di una sfida particolarmente combattuta, come dimostrano i risultati dei parziali, è la squadra di Oliva ad avere la meglio, ottenendo la quarta vittoria in altrettante gare casalinghe.

Per i monregalesi un punto in condizioni non facili, viste le assenze dell' opposto Gallia, del libero Gasco e dello schiacciatore Stefanoni.

ALBA - VBC MONDOVÌ 3-2 (25-22, 23-25, 25-21, 20-25, 18-16)

Mercatò Alba: Baggio, Bianco, Bordino, Borio, Caraglio (L2), Ciravegna, Dellapiana, De Vita, Favaretto, Masciarelli, Milea (L1-K), Morengo, Rocca. Coach: Oliva, Torrengo

VBC Mondovì: Bernardi (K), Marabotto, Borsarelli, Fichera, Fara, Leandro, Candela (L), Mastantuoni, Zvorski, Kosara, Gallia, Candela (L2). ALL: Riccardo Gallia

