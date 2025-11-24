VOLLEY MASCHILE SERIE D / Alba piega Mondovì in cinque set

Vittoria di Alba in cinque set nel derby cuneese di Serie D contro il VBC Mondovì.
Al termine di una sfida particolarmente combattuta, come dimostrano i risultati dei parziali, è la squadra di Oliva ad avere la meglio, ottenendo la quarta vittoria in altrettante gare casalinghe.
Per i monregalesi un punto in condizioni non facili, viste le assenze dell' opposto Gallia, del libero Gasco e dello schiacciatore Stefanoni.
ALBA - VBC MONDOVÌ 3-2 (25-22, 23-25, 25-21, 20-25, 18-16)
Mercatò Alba: Baggio, Bianco, Bordino, Borio, Caraglio (L2), Ciravegna, Dellapiana, De Vita, Favaretto, Masciarelli, Milea (L1-K), Morengo, Rocca. Coach: Oliva, Torrengo
VBC Mondovì: Bernardi (K), Marabotto, Borsarelli, Fichera, Fara, Leandro, Candela (L), Mastantuoni, Zvorski, Kosara, Gallia, Candela (L2). ALL: Riccardo Gallia