Judo giovanile monregalese in festa al Randori Day di Leinì

Domenica 23 novembre, al Pala Maggiore di Leinì (TO), si è svolto il Randori Day, classico appuntamento di judo promosso dalla Fijlkam – Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta.
Grande partecipazione, aperta alle categorie Ragazzi, Bambini A/B e Fanciulli, con poule da quattro atleti, raggruppati secondo criteri di peso e cintura. Buoni i risultati dei giovani monregalesi, accompagnati ed adeguatamente preparati dal Maestro Alessandro Brizio.
Arturo Colombo, vittorioso in tutti gli incontri, otteneva la medaglia d’oro, frutto di capacità, tecnica e volontà. Positive la prestazione di Rafael Viale, piazzatosi al secondo posto, come quelle di Andrea Gallo, Edoardo Camalleri e Stefan Chelmus tutti medagliati con il bronzo.
Assente, per malattia, Riccardo Adragna. Apprezzamento per la bellissima giornata di sport, ed amicizia, espresso da tutti gli atleti.