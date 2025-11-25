 / Arti marziali

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Arti marziali | 25 novembre 2025, 10:50

Judo giovanile monregalese in festa al Randori Day di Leinì

Al Pala Maggiore i cuneesi si sono distinti nella competizione regionale organizzata dalla Fijlkam, con Arturo Colombo oro e numerose altre medaglie per la squadra guidata dal Maestro Alessandro Brizio.

Judo giovanile monregalese in festa al Randori Day di Leinì

Domenica 23 novembre, al Pala Maggiore di Leinì (TO), si è svolto il Randori Day, classico appuntamento di judo promosso dalla Fijlkam – Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta. 

Grande partecipazione, aperta alle categorie Ragazzi, Bambini A/B e Fanciulli, con poule da quattro atleti, raggruppati secondo criteri di peso e cintura. Buoni i risultati dei giovani monregalesi, accompagnati ed adeguatamente preparati dal Maestro Alessandro Brizio. 

Arturo Colombo, vittorioso in tutti gli incontri, otteneva la medaglia d’oro, frutto di capacità, tecnica e volontà. Positive la prestazione di Rafael Viale, piazzatosi al secondo posto, come quelle di Andrea Gallo, Edoardo Camalleri e Stefan Chelmus tutti medagliati con il bronzo. 

Assente, per malattia, Riccardo Adragna. Apprezzamento per la bellissima giornata di sport, ed amicizia, espresso da tutti gli atleti. 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium