A Fossano la celebrazione della Virgo Fidelis, santa protettrice dell’Arma dei Carabinieri

Si è svolta stamane alla chiesa dello Spirito Santo di Fossano, la celebrazione della “Virgo Fidelis”, protettrice dell’Arma dei Carabinieri dal 1849.

Alla cerimonia presenti, oltre al sindaco di Fossano Dario Tallone e agli assessori Danilo Toti e Cinzia Cuzzilla, la presidente del Consiglio comunale Simona Giaccardi e alcuni sindaci del territorio della compagnia di Fossano, che hanno accettato con piacere l’invito del comandante di compagnia, capitano Alessandro Cantarella.

Fra questi Bene Vagienna, Trinità, Morozzo, Carrú, Sant’Albano e Clavesana.

Per l’Arma hanno partecipato invece i comandanti di stazione e una rappresentanza degli uomini in divisa. Tra le forze dell’ordine anche la Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, 1° e 32° Reggimento dell’esercito di stanza a Fossano.

Alla funzione religiosa hanno preso parte anche diverse associazioni di volontariato, tra cui il Cavo (Coordinamento associazioni di volontariato operativo) e una rappresentanza dei ragazzi delle scuole superiori fossanesi del Liceo Ancina.

Nell’omelia il cappellano ufficiale della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta don Diego Maritano ha ricordato “il sacrificio quotidiano di uomini e donne in divisa, partendo dai gesti più piccoli, come l’assenza in alcuni momenti della vita della loro famiglia per uno spirito di appetenza alla divisa”. E ancora: “Essere fedele significa fare bene la prossima missione”.

Don Diego si è anche soffermato anche sul tema della lotta alla parità di genere in questa giornata particolare.

Oltre agli interventi finali e alla lettura della preghiera del carabiniere, ha parlato anche il comandante della Compagnia dei Carabinieri, il capitano Alessandro Cantarella che, nel ringraziare tutti i presenti, ha sottolineato “i valori principali trasmessi dalla Virgo Fidelis, valori che il Carabiniere trasmette e si promette lontano dai riflettori, ma in mezzo alla gente comune. Dietro l’uniforme non c’è solo una persona, ma un insieme di valori che vanno rispettati, rispettare i carabinieri significa ringraziare lo Stato”.

L’ufficiale ha inoltre ricordato il sacrificio di donne e uomini che negli anni hanno perso la vita, a volte lottando anche con armi impari, ma mai senza perdere i propri valori. La cerimonia è stata celebrata con intermezzi musicali, a cura della Fondazione Fossano Musica.

Il sindaco Dario Tallone ha rivolto infine un messaggio in occasione della Virgo Fidelis, di cui riportiamo un estratto.

“Saluto e ringrazio Autorità civili, militari e religiose, Comandanti e Carabinieri in servizio, soci e rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri, cittadine e cittadini di Fossano, che hanno voluto essere qui con noi oggi in occasione di questo giorno così importante per la nostra comunità.

Oggi siamo qui riuniti per celebrare solennemente la Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, esempio immortale di coraggio e dedizione.

In questa solenne occasione, rivolgo un pensiero di profonda gratitudine a tutti voi, Carabinieri di Fossano, che ogni giorno, con coraggio, professionalità e umanità, garantite la sicurezza e la tranquillità della nostra città.

Fossano ha l'onore di vantare un rapporto con l'Arma che va ben oltre la normale presenza istituzionale.

Il nostro è un legame storico, profondo e indissolubile, radicato nel cuore della città.

Per decenni, la nostra Caserma "Carlo Alberto Dalla Chiesa" è stata la fucina dove sono stati forgiati oltre 100.000 Carabinieri Ausiliari, che da qui sono partiti per servire l’Italia in ogni angolo del Paese.

Fossano è stata la loro "casa madre", la loro prima esperienza con l'uniforme, il luogo dove hanno imparato i valori fondamentali del servizio, della fedeltà e del sacrificio.

E anche se oggi la Caserma ha una funzione diversa, la sua memoria e il suo spirito permangono, e noi, come Amministrazione e come comunità, ci impegniamo ad onorare questa eredità, come testimonia, ad esempio, l'intitolazione del Parco Carabinieri Ausiliari.

Qui si sono stretti legami che durano nel tempo, ed è per questo che Fossano accoglie sempre con gioia i raduni degli ex allievi: perché siete parte della nostra storia e della nostra identità.

La ricorrenza della Virgo Fidelis ci ricorda il più alto dei valori: la fedeltà. Quella fedeltà che voi Carabinieri dimostrate quotidianamente, che non è solo un giuramento, ma un impegno concreto.

Fedeltà alla legge, per difendere la giustizia, e fedeltà allo Stato, per garantire l'ordine democratico.

E soprattutto, fedeltà alla comunità che servite, mettendo a rischio la vostra incolumità per la sicurezza di tutti noi.

Ogni giorno, voi siete il nostro punto di riferimento: il volto rassicurante ed autorevole che incontriamo nelle nostre vie, l'interlocutore attento alle esigenze del cittadino, il primo baluardo a tutela delle fasce più deboli”.

