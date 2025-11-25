Affettività e sessualità nella disabilità: a Bra due incontri per educare e includere

L'affettività e la sessualità sono diritti fondamentali per la qualità della vita di ogni persona. Eppure, quando si parla di persone con disabilità intellettiva o con neurodivergenza (come l'autismo), questi argomenti possono diventare difficili da affrontare in famiglia e nelle strutture educative.

Per colmare questa lacuna e offrire un sostegno concreto, l'ANGSA Torino ODV sezione Alba-Bra e la Cooperativa Progetto Emmaus, con il contributo della Fondazione CRC e il patrocinio del Comune di Bra, hanno organizzato un ciclo di due seminari aperti alla cittadinanza.

L'iniziativa è gratuita e rivolta a tutti: genitori, educatori, insegnanti, operatori e chiunque sia interessato a costruire una società più consapevole e inclusiva. A guidare gli incontri sarà il Dottor Guido Leonti, psicologo-psicoterapeuta e sessuologo di comprovata esperienza.

Il ciclo di incontri si intitola "Affettività e Sessualità nella Disabilità Intellettiva e nella Divergenza" e prevede due momenti distinti.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 novembre 2025, dalle ore 9:00 alle 13:00. Questo incontro sarà più generico e verterà sulla disabilità intellettiva. Il titolo, "Ha senso parlare di sessualità e affettività? Perché? Quando? Chi?", suggerisce un’analisi profonda del diritto alla sessualità e un invito a superare i pregiudizi.

Il secondo incontro si svolgerà sabato 7 febbraio 2026, sempre dalle 9:00 alle 13:00, e avrà un focus più specifico sulla neurodivergenza. Con il titolo "Affettività e sessualità nelle persone autistiche: comprendere, accompagnare e proteggere", l'attenzione sarà posta sulle strategie pratiche per promuovere l'autodeterminazione e la sicurezza.

L'obiettivo è fornire a tutti i partecipanti strumenti concreti per affrontare con chiarezza l’intimità e le relazioni, sostenendo i giovani nel pieno rispetto di sé e degli altri.

Gli incontri, entrambi gratuiti, si svolgeranno a Bra presso il Centro Polifunzionale G. Arpino in Largo della Resistenza. La partecipazione è libera, ma si consiglia la registrazione per motivi organizzativi, che è possibile effettuare tramite l'apposito link indicato nella locandina ufficiale, diffusa dagli enti organizzatori, o scrivendo una mail a: bra@angsatorino.org

Si tratta di un'occasione formativa e di confronto preziosa, offerta gratuitamente grazie all'impegno degli enti organizzatori. L'invito è rivolto a tutta la comunità, e in particolare a coloro che lavorano o vivono a contatto quotidiano con persone con disabilità intellettiva e neurodivergenza: iscrivetevi e partecipate per acquisire conoscenze fondamentali, superare i timori e contribuire attivamente a costruire un percorso di crescita sereno e consapevole per i nostri ragazzi.





