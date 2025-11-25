Alba: il sindaco ha salutato il questore Grassi, prossimo a trasferirsi a Parma

Sabato 22 novembre nel Palazzo comunale di Alba il sindaco Alberto Gatto ha salutato il questore di Cuneo, Carmine Rocco Grassi, trasferito alla Questura di Parma dal prossimo 1° dicembre.

Insieme al comandante del Corpo di Polizia Municipale Antonio Di Ciancia, il sindaco ha ringraziato il questore per la proficua collaborazione intercorsa con la Città di Alba fin dall’agosto 2023.

A capo della Questura di Cuneo arriverà Rosanna Minucci, proveniente dalla Polfer di Genova e già dirigente della divisione Pasi nella stessa questura cuneese.

«A nome dell’Amministrazione comunale e della comunità albese – dichiara il sindaco Alberto Gatto - esprimo la mia più sincera gratitudine al questore Carmine Rocco Grassi, per la collaborazione costante e qualificata che ha caratterizzato il suo operato nella nostra città e sul nostro territorio fin dall’estate 2023. Al questore Grassi rivolgo i migliori auguri per il nuovo incarico alla Questura di Parma, certo che saprà portare anche lì la professionalità e l’umanità che hanno contraddistinto il suo servizio sul nostro territorio».



