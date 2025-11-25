Bra, dalla Fondazione Crc 800mila euro per riqualificare Movicentro ed ex Caserma Trevisan

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 novembre, è tornato a riunirsi il Consiglio comunale di Bra.

La massima assemblea cittadina ha affrontato un ordine del giorno ricco e variegato. La seduta si è aperta con la discussione di diverse interrogazioni presentate dalla minoranza, relative rispettivamente alla gestione del canile comunale, il servizio mensa comunale, la situazione progettuale per la ristrutturazione dello stadio “Attilio Bravi”, l’accessibilità attraverso i mezzi pubblici della nuova sede dell’Istituto Guala, le condizioni in cui versa Strada Biola e infine le condizioni del depuratore di Strada dei Molini.

Successivamente il Consiglio è stato chiamato ad approvare il progetto definitivo della variante parziale N. 10 al Piano regolatore vigente, documento elaborato sulla base delle richieste presentate dai privati alla luce delle rinnovate condizioni economiche e sociali braidesi. La delibera, passata all’unanimità, vede un aumento di circa 21 mila metri cubi della superficie dedicata alle attività produttive, mentre non è previsto un incremento della capacità insediativa residenziale (anzi, il documento prevede una riduzione di 306 abitanti).

Si è quindi passati a discutere di alcune modifiche al regolamento inerente al posizionamento dei posteggi degli operatori presenti nel mercato del venerdì in corso Garibaldi (settore non alimentare) e in piazza XX Settembre (zona parcheggio) per il settore alimentare. Il documento rende definitiva una modifica introdotta in via sperimentale nel 2023 e oggi apprezzata dalla gran parte degli ambulanti.

Grande novità del testo l’introduzione di apposite aree esterne alle sedi mercatali da destinare all’esercizio dell’attività del commercio su area pubblica, definite “zone di sosta prolungata”. In città vengono istituite cinque diverse aree: nella zona parcheggio bretellina est, in strada San Michele all’altezza del civico n. 92, nel piazzale Edoardo Mosca a Pollenzo (tutte destinate alla vendita di prodotti ortofrutticoli), in via Sarti e in via Vittone (solo prodotti caseari). La delibera è passata con i soli voti della maggioranza.

I temi portanti della seduta sono stati però quelli economici. In proposito, l’assemblea ha proceduto innanzitutto alla ratifica della variazione bilancio n. 8, adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale. Il documento prevede l’impiego di parte dell’avanzo di amministrazione 2024. Tra le voci di spesa principali i 27 mila euro destinati all’acquisto di derrate alimentari per la mensa, i 30 mila euro destinati all’acquisto di un nuovo mezzo della CRI, 25 mila euro a sostegno alle società sportive cittadine impegnate in competizioni internazionali, 35 mila euro per la manutenzione straordinaria delle aree verdi, altri 35 mila euro per l’impianto di illuminazione del campo sportivo di Bandito, 75 mila euro per la copertura dei loculi del cimitero di Pollenzo, 30 mila euro per la messa in sicurezza magazzino comunale, altri 30 mila per l’acquisto di un nuovo mezzo della Polizia locale e 70 mila euro per l’acquisto di arredi per il nido.

È seguita la discussione della variazione n. 9 al bilancio, assai consistente. Infatti, il documento contabile segna, tra le diverse operazioni in entrata, il recepimento di un contributo della Fondazione CRC da 800 mila euro per il progetto “Hub multipolare”, destinato alla riqualificazione del Movicentro e dell’ex Caserma Trevisan; seguono il maggior trasferimento da parte dei Comuni convenzionati per assistenza minori allontanati di 69 mila euro circa, il maggior trasferimento ministeriale per assistenti sociali di 90 mila euro, il maggior trasferimento da parte dell’ASL CN2 di 50 mila euro per attività socio-sanitaria integrata e il recepimento di un contributo della Provincia di Cuneo da 150 mila euro per lavori su viabilità provinciale.

Entrambe le delibere sono passate con il voto contrario della minoranza.

È possibile rivedere integralmente la seduta sul portale bra.consiglicloud.it e sul canale You Tube del Comune di Bra.