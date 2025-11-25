Fossano, la Filarmonica Arrigo Boito inaugura i locali rinnovati della sua sede

Con il concerto per la patrona dei musici Santa Cecilia del 22 novembre e il taglio del nastro del 23 novembre, la Filarmonica Arrigo Boito torna ad abitare i locali della propria sede nell’ex Convento di Santa Caterina.

Il lungo e articolato progetto di restauro ha riportato agli antichi splendori gli spazi che l’associazione usa per le prove della banda cittadina, adattando i locali in modo più funzionale alle attività musicali nel rispetto del valore storico-artistico dell’edificio. Oltre all’intervento alle coperture del palazzo, quindi, sono stati restaurati gli affreschi e gli elementi lignei, rifatti gli impianti elettrico e termico anche per migliorare l'efficienza energetica, ed un particolare sistema di insonorizzazione dei locali per migliorare l’acustica interna e non recare disturbo ai privati e alle attività limitrofe.

L’idea, la progettazione e il completo onere dei lavori sono stati presi in carico interamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e dalla Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Fossano ETS, che hanno promosso con convinzione la realizzazione del progetto seguendone costantemente gli sviluppi.

Il presidente della Fondazione CRF Giancarlo Fruttero ha dichiarato: “Sono contento che la banda cittadina possa tornare a suonare nei suoi locali. L’anno scorso al Concerto di Santa Cecilia avevo promesso che, entro il successivo appuntamento dedicato al Santo Patrono dei musici, la Filarmonica avrebbe ripreso possesso della sua sede e così è stato. Con il taglio del nastro la Fondazione chiude questo importante intervento, ma è già pronta a finanziare altri progetti per il territorio avendo approvato recentemente il piano pluriennale 2026-2028 che ci porterà a investire dieci milioni di euro nei prossimi tre anni nel segno di C.R.F.: Cura (del presente), Rispetto (del passato), Fiducia (nel futuro)”.

Intervenuto in rappresentanza della Consulta, il dott. Gianfranco Mondino ha sottolineato come “l’intervento di restauro ai locali della sede della Filarmonica Arrigo Boito è stato voluto e realizzato in perfetta continuità con l’intervento a Palazzo Burgos, sede della Fondazione Fossano Musica, perseguendo gli stessi scopi: recuperare e valorizzare un immobile storico importante per la città e renderlo al contempo funzionale alle attività che ospita, perché possa essere fruibile al circuito culturale cittadino. Esprimo un sentito ringraziamento a Monica Ferrero, Segretario della Fondazione e della Consulta, per l’impegno e la professionalità nel portare avanti il complesso iter organizzativo, i tecnici del Comune di Fossano e dell’A.S.L. CN1 per la collaborazione e disponibilità, e tutte i professionisti e le ditte che hanno lavorato con grande professionalità”.