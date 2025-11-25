Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la sindaca Zucco di Trinità: “Deve essere celebrata tutto l’anno”

La prima figura del paese ha voluto dedicare proprio oggi, in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, un toccante messaggio a nome di tutte le esponenti femminili dell'Amministrazione. Una riflessione sugli abusi del passato e l'invito a un impegno quotidiano per eliminare in modo definitivo ogni sopruso o maltrattamento. Un monito e una speranza per il futuro di tutti.

“Mi rivolgo a voi, come ogni 25 novembre, per porre l’attenzione sul fenomeno preoccupante e in continua crescita. Ogni mattina, alle prime luci dell’alba, accendo la televisione e sento come primaria notizia di giornata un omicidio, un femminicidio – ha commentato -. Il 25 novembre è stato istituito nel 1999 nel ricordo delle tre sorelle Mirabal, violentate, deportate e uccise il 24 novembre 1960 perché fecero la scelta di impegnarsi in politica, denunciando gli orrori della dittatura del generale Rafael Trujillo nella Repubblica Dominicana.

Nel tempo abbiamo piazzato panchine rosse in ogni Comune per ricordare a tutti di dire no alla violenza. Dal 2009 – ha proseguito - il simbolo della lotta alla violenza sulle donne sono diventate le scarpe rosse, dopo che Eliana Chauvet in piazza Ciudad in Messico ne posizionò tante paia per ricordare l’assassinio della sorella per mano del marito e di tutte le donne vittime di violenza. Il fenomeno delle violenze e dei femminicidi è però aumentato in modo esponenziale, forse perché la donna ha preso coscienza di sé stessa, denuncia, vuole l’indipendenza economica e sociale, la parità di genere e di lavoro.

Gli uomini, non tutti per fortuna, sentendosi sminuiti del loro potere, uccidono coloro che dicono di amare, di un amore malato e possessivo. Oggi – ha concluso commossa - non darò statistiche, ma vorrei ricordare l’importanza del rispetto, dell’amore con la “A” maiuscola, incondizionato, non possessivo. Nel dizionario la definizione di amore è dedizione appassionata ed esclusiva, istintiva e intuitiva fra persone, volte ad assicurare reciproca felicità. Buon 25 novembre per tutto l’anno, all’insegna del rispetto e dell’amore”.