BASKET DR2 MASCHILE / Savigliano, sfuma la prima stracittadina: i Gators piegano la Gerbaldo

La Gerbaldo Decorazioni perde il derby contro i Cugini Gators, per la prima volta giocato nel campionato di DR2, ma comunque accompagnato dalla solita calorosa coreografia di tifo da entrambe le parti.

Primo quarto dove i ragazzi di coach Abrate si trovano a rincorrere: il piano partita non viene rispettato e Marengo, ovviamente pericolo biancoverde numero uno, trova i primi nove punti della partita consecutivamente a cui rispondono le due triple di Mellano e Marchetti. Dopo 5 minuti si è già 20-8 in favore degli ospiti e coach Abrate è costretto al timeout, che rimette in pista i suoi. Nel secondo quarto i biancorossi appaiono più brillanti e, nonostante un Mellano forzatamente in panchina per 3 falli personali, chiudono il quarto con una tripla buzzer beater di Carena (a seguire quella di Giordano) che fa esplodere il tifo di casa e manda al riposo le Pantere sul -2.

Coach Abrate nello spogliatoio apporta le dovute correzioni tecnico/tattiche ma al rientro sono i Gators a riprendere il controllo delle operazioni: nonostante un lavoro migliore su Marengo, sono Cerutti e Mori a produrre per l’attacco ospite a cui prova a rispondere il rientrante Mellano. L’ultimo quarto, avaro di canestri, rispetta il filo di un derby fisico e combattuto. Savigliano ci prova ed arriva anche sul meno 4 ma è imprecisa ai tiri liberi e i Gators possono festeggiare la vittoria nella stracittadina che li mantiene in vetta alla classifica a punteggio pieno. La Gerbaldo invece pareggia il record di vittorie (3) con altrettante sconfitte.

Rammarico per una sconfitta che in un derby è sempre bruciante ma opportunità di riscatto già Giovedì 27 ad Asti, ore 21.15.