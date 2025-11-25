BASKET OPEN CSI / Il derby CSI è biancorosso: Savigliano corsaro sul campo della Zetaemme Caymans

Mentre fuori dal Pala San Giorgio cade la prima neve dell’anno i ragazzi di coach Spinella proseguono nel loro convincente avvio di campionato superando i cugini Caymans nell’antipasto del weekend dedicato alla stracittadina.

Dopo l’esordio casalingo che ha portato i primi due punti contro Sommariva Bosco, le Pantere hanno infatti riproposto la stessa fame e voglia di vincere anche nella prima trasferta stagionale, davanti ad una meravigliosa cornice di pubblico arrivata per supportare entrambe le sponde della pallacanestro minors della città.

L’avvio di gara è a completo stampo biancorosso con i ragazzi di coach Spinella che riescono sin da subito ad innescare Giordanengo e Introini, sempre tra i più pericolosi della Savimacos, e a limitare il gioco dei padroni di casa. Le rotazioni non fermano la foga saviglianese e all’intervallo le Pantere conducono con 13 lunghezze di vantaggio.

Tornati in campo i Caimani si dimostrano ancora vivi e fanno di tutto per provare a rimettersi sui binari giusti; i biancorossi sembrano patire ma riescono comunque a mantenere un vantaggio prossimo alla doppia cifra anche grazie alla grande prova di Pautassi, praticamente infallibile dalla lunetta.

«Sono molto soddisfatto di come i ragazzi hanno affrontato anche i momenti più difficili e hanno saputo gestire il vantaggio – le parole di coach Spinella -. Sempre bello giocare e vincere una stracittadina».

Per la Savimacos è ora in programma un lungo riposo fino al prossimo 16 dicembre quando al PalaMarenco arriverà il Crin Team di Centallo. Palla a due fissata per le 21.45.