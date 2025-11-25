 / Basket

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Basket | 25 novembre 2025, 12:27

BASKET OPEN CSI / Il derby CSI è biancorosso: Savigliano corsaro sul campo della Zetaemme Caymans

Al Pala San Giorgio di Cavallermaggiore il match termine 63-71 in favore della Savimacos di coach Spinella

La Savimacos festeggia la vittoria di Cavallermaggiore

La Savimacos festeggia la vittoria di Cavallermaggiore

Mentre fuori dal Pala San Giorgio cade la prima neve dell’anno i ragazzi di coach Spinella proseguono nel loro convincente avvio di campionato superando i cugini Caymans nell’antipasto del weekend dedicato alla stracittadina. 

Dopo l’esordio casalingo che ha portato i primi due punti contro Sommariva Bosco, le Pantere hanno infatti riproposto la stessa fame e voglia di vincere anche nella prima trasferta stagionale, davanti ad una meravigliosa cornice di pubblico arrivata per supportare entrambe le sponde della pallacanestro minors della città.

L’avvio di gara è a completo stampo biancorosso con i ragazzi di coach Spinella che riescono sin da subito ad innescare Giordanengo e Introini, sempre tra i più pericolosi della Savimacos, e a limitare il gioco dei padroni di casa. Le rotazioni non fermano la foga saviglianese e all’intervallo le Pantere conducono con 13 lunghezze di vantaggio. 

Tornati in campo i Caimani si dimostrano ancora vivi e fanno di tutto per provare a rimettersi sui binari giusti; i biancorossi sembrano patire ma riescono comunque a mantenere un vantaggio prossimo alla doppia cifra anche grazie alla grande prova di Pautassi, praticamente infallibile dalla lunetta.

«Sono molto soddisfatto di come i ragazzi hanno affrontato anche i momenti più difficili e hanno saputo gestire il vantaggio – le parole di coach Spinella -. Sempre bello giocare e vincere una stracittadina».

Per la Savimacos è ora in programma un lungo riposo fino al prossimo 16 dicembre quando al PalaMarenco arriverà il Crin Team di Centallo. Palla a due fissata per le 21.45.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium