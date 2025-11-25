 / Cronaca

Cronaca | 25 novembre 2025, 19:47

Auto si ribalta sulla provinciale 29 a Sommariva Bosco: grave una 45enne

E' successo attorno alle 17.15 di oggi pomeriggio. La donna è stata portata al CTO di Torino con l'elisoccorso

Dioversi gli incidenti che hanno impegnato i vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi 25 novembre. 

Il più grave a Sommariva Bosco, dove una vettura si è ribaltata autonomamente, senza coinvolgere altri mezzi. Una donna di 45 anni è stata trasferita con l'elisoccorso, in gravi condizioni (codice rosso), al CTO di Torino.

E' successo attorno alle 17.15 sulla provinciale 29. Sul posto i vigili del fuoco di Bra e Sommariva, oltre ai carabinieri e ai sanitari.

***

Un secondo incidente a Santa Vittoria d'Alba in via Statale, dopo le 19. Per i vigili del fuoco di Bra solo una messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, così come a Verzuolo, sulla sp 616, dove ad intervenire sono stati i vigili volontari di Busca.

Barbara Simonelli

