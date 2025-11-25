Auto si ribalta sulla provinciale 29 a Sommariva Bosco: grave una 45enne

Dioversi gli incidenti che hanno impegnato i vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi 25 novembre.

Il più grave a Sommariva Bosco, dove una vettura si è ribaltata autonomamente, senza coinvolgere altri mezzi. Una donna di 45 anni è stata trasferita con l'elisoccorso, in gravi condizioni (codice rosso), al CTO di Torino.

E' successo attorno alle 17.15 sulla provinciale 29. Sul posto i vigili del fuoco di Bra e Sommariva, oltre ai carabinieri e ai sanitari.

Un secondo incidente a Santa Vittoria d'Alba in via Statale, dopo le 19. Per i vigili del fuoco di Bra solo una messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, così come a Verzuolo, sulla sp 616, dove ad intervenire sono stati i vigili volontari di Busca.