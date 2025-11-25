Il Punto Vendita eVISO a Saluzzo: un luogo dove il cliente è al centro

eVISO, società tecnologica attiva nella fornitura di energia elettrica e gas, ha consolidato la propria presenza sul territorio con il Punto Vendita di Saluzzo, situato all’interno del Center of Collective Intelligence in Corso Luigi Einaudi n. 3. Un luogo che incarna i valori di vicinanza, trasparenza e consulenza personalizzata, pensato per offrire un’esperienza diretta, chiara e accogliente a tutte le famiglie e ai cittadini del territorio.

Fin dall’ingresso, l’attenzione al cliente è espressa nelle scelte architettoniche: gli spazi luminosi e le iconiche bolle trasparenti create all’interno del nuovo edificio offrono un ambiente dedicato all’ascolto e al dialogo. Piccoli “luoghi dentro il luogo”, studiati per garantire privacy e comfort durante ogni consulenza energetica.

Il Punto Vendita rappresenta un presidio fisico per tutti i clienti del Saluzzese e del territorio circostante che desiderano un supporto concreto nella gestione delle forniture domestiche di luce e gas. Qui ogni persona trova un team pronto ad accogliere, rispondere alle domande e guidare nella scelta delle soluzioni più adatte alle proprie esigenze.

Grazie all’approccio basato su ascolto e trasparenza, il Punto Vendita eVISO si posiziona anche come strumento efficace nel contrastare il fenomeno sempre più diffuso delle truffe telefoniche e delle comunicazioni ingannevoli dei call center: eVISO offre infatti un contatto diretto, senza intermediari e senza call center esterni, garantendo chiarezza e affidabilità in ogni fase.

«Mettere il cliente al centro per noi significa ascoltare, semplificare e accompagnare ogni persona con trasparenza. Il Punto Vendita è stato pensato come un luogo aperto, umano e accessibile, dove ogni visita si trasforma in un momento di dialogo e fiducia», afferma Domenica Sorasio, Head of Punto Vendita eVISO.

«Dal punto di vista commerciale, il Punto Vendita svolge un ruolo strategico anche per tutte le convenzioni attive di eVISO. Qui i clienti possono contare su un referente diretto per accedere ai vantaggi riservati a diverse comunità professionali e associative, come i clienti della Banca di Cherasco, gli associati a ordini professionali come l’Ordine degli Ingegneri di Torino e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, ed altre convenzioni territoriali», aggiunge Franco Pancino, Direttore Commerciale vendite dirette luce e gas eVISO.

Il contatto diretto permette di gestire in modo veloce, chiaro e trasparente tutte le pratiche legate alle forniture, come posa di contatori, subentri e volture, senza passaggi intermedi.

Il Punto Vendita eVISO è aperto dal lunedì al venerdì con orario dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Un’organizzazione che offre un supporto costante e professionale, già dal primo incontro, divenuto il punto di riferimento per le famiglie del territorio alla ricerca di un servizio energetico di qualità, vicino e trasparente. Qui l’incontro fra persone, la chiarezza nelle informazioni e la trasparenza nei processi diventano parte integrante dell’esperienza, per costruire un rapporto di fiducia duraturo.