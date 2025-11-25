Sabato 29 novembre, l’Auditorium del Centro Ricerche Ferrero di Alba ospiterà il 32esimo Convegno dell’Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale, dal titolo “La grande e media impresa tra acquisizioni, ristrutturazioni e disciplina della governance”.

Questo appuntamento, ideato dal presidente Luciano Panzani e dal prof. Oreste Cagnasso, raccoglie attorno a sé figure di spicco del diritto, dell’economia e delle istituzioni, oltre al sostegno di importanti realtà come Ferrero, Intesa San Paolo e Robe di Kappa.

Il convegno, co-organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, approfondirà le sfide che le grandi e medie imprese italiane affrontano durante le crisi: un percorso complesso che richiede competenze specialistiche e che spesso passa in secondo piano rispetto alle problematiche delle PMI, sebbene sia cruciale per l’economia nazionale.

Dopo il contributo di autorevoli economisti come Marcello Messori e Gregorio De Felice, la parola passerà a esperti e rappresentanti delle istituzioni, tra cui il viceministro di Giustizia sen. Francesco Paolo Sisto e la prof.ssa Ilaria Pagni e il vice capo di gabinetto vicario del Mimit, Davide Amorosi, per riflettere sulle nuove linee legislative a seguito del codice della crisi e delle recenti riforme.

Un focus speciale sarà dedicato all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese, con l’analisi del caso Ilva e la discussione sulla proposta di riforma portata avanti dal Governo. Esperti di diritto internazionale si confronteranno poi sulle novità europee in materia di procedure di insolvenza, illustrando il modello “pre-pack” già adottato con successo in Spagna.

Non mancherà l’approfondimento sul “Golden Power” e il suo impatto sulle crisi aziendali, così come uno sguardo ai delicati equilibri delle ristrutturazioni cross-border, con il caso emblematico di La Perla e alle specificità delle società pubbliche partecipate.

Un evento imperdibile per chi vuole comprendere da vicino le dinamiche della grande impresa in Italia e in Europa, tra innovazione normativa, casi reali e sfide strategiche per il futuro.