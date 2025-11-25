A Bra per le feste tanti eventi fino a fine dicembre

L’incanto del Natale arriva a Bra, e lo fa con tante iniziative dedicate a grandi e piccini. Mentre le luminarie già illuminano le vie e le piazze di Bra - grazie al contributo del Comune, di Ascom Bra, Comitati di via e sponsor - una serie di eventi tematici accompagnerà la città e i suoi visitatori fino a fine dicembre. Di seguito l’elenco degli appuntamenti, realizzati in collaborazione con diverse realtà cittadine. Per il dettaglio degli eventi e il programma aggiornato, consultare il sito www.turismoinbra.it o chiamare l’ufficio Manifestazioni al numero 0172.430185.
- Dal 16 novembre al 12 gennaio, Piazza Giolitti
Pista di pattinaggio “Ice Crystal"
- Fino al 6 gennaio - Palazzo Mathis
Mostra Tutti Designers
- 27 novembre - Teatro Politeama
Spettacolo: Dove eravamo rimasti
- Dal 29 novembre a fine gennaio - Museo Craveri
Mostra Fotografica: Biodiversità del Piemonte e della Valle d’Aosta
- Dal 1 dicembre al 6 gennaio, Giardini del Belvedere
Presepiando
- 1 e 15 dicembre - Biblioteca Civica
Letture animate
- 6 dicembre - Teatro Politeama - Artico Club
Auroro Borealo e Libri Brutti Live
- 11 dicembre - Teatro Politeama
Spettacolo: A Mirror
- 12 dicembre - Auditorium G. Arpino
Musica & Magia
- 13 dicembre - Teatro Politeama - Artico Club
Massimo Silverio Live
- 13, 14, 20 e 21 dicembre - Centro Storico
Trenino Natalizio
- 13 dicembre - Museo Craveri
Laboratorio: Creare con la natura
- 13 dicembre - Biblioteca Civica
Spettacolo Magic English e Mercatino del libro usato
- 14 dicembre - Viale Risorgimento
Mercatino di Natale
- 14 e 21 dicembre - Centro Storico
Bra Ciocconatale
- 18 dicembre - Teatro Politeama
Concerto di Natale con Fondazione Fossano Musica
- 19 dicembre - Teatro Politeama
Spettacolo: Tutte le donne della mia vita
- 19 dicembre - Biblioteca Civica
Tombolata di Natale
- 20 dicembre - Biblioteca Civica
Bibliobebè e Incontro Gruppo di lettura
- 21 dicembre - Biblioteca Civica
Giochi da tavolo
- 22 e 23 dicembre - Palazzo Traversa
Laboratorio: Un Natale creativo tra colori e fantasia!
- 30 dicembre - Museo Craveri
Laboratorio: Tra neve e rami.
- 30 dicembre - Teatro Politeama
Concerto di Capodanno: L’elisir d’amore