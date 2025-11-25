A Bra per le feste tanti eventi fino a fine dicembre

L’incanto del Natale arriva a Bra, e lo fa con tante iniziative dedicate a grandi e piccini. Mentre le luminarie già illuminano le vie e le piazze di Bra - grazie al contributo del Comune, di Ascom Bra, Comitati di via e sponsor - una serie di eventi tematici accompagnerà la città e i suoi visitatori fino a fine dicembre. Di seguito l’elenco degli appuntamenti, realizzati in collaborazione con diverse realtà cittadine. Per il dettaglio degli eventi e il programma aggiornato, consultare il sito www.turismoinbra.it o chiamare l’ufficio Manifestazioni al numero 0172.430185.

Dal 16 novembre al 12 gennaio, Piazza Giolitti

Pista di pattinaggio “Ice Crystal" Fino al 6 gennaio - Palazzo Mathis

Mostra Tutti Designers 27 novembre - Teatro Politeama

Spettacolo: Dove eravamo rimasti Dal 29 novembre a fine gennaio - Museo Craveri

Mostra Fotografica: Biodiversità del Piemonte e della Valle d’Aosta Dal 1 dicembre al 6 gennaio, Giardini del Belvedere

Presepiando 1 e 15 dicembre - Biblioteca Civica

Letture animate 6 dicembre - Teatro Politeama - Artico Club

Auroro Borealo e Libri Brutti Live 11 dicembre - Teatro Politeama

Spettacolo: A Mirror 12 dicembre - Auditorium G. Arpino

Musica & Magia 13 dicembre - Teatro Politeama - Artico Club

Massimo Silverio Live 13, 14, 20 e 21 dicembre - Centro Storico

Trenino Natalizio 13 dicembre - Museo Craveri

Laboratorio: Creare con la natura 13 dicembre - Biblioteca Civica

Spettacolo Magic English e Mercatino del libro usato 14 dicembre - Viale Risorgimento

Mercatino di Natale 14 e 21 dicembre - Centro Storico

Bra Ciocconatale 18 dicembre - Teatro Politeama

Concerto di Natale con Fondazione Fossano Musica 19 dicembre - Teatro Politeama

Spettacolo: Tutte le donne della mia vita 19 dicembre - Biblioteca Civica

Tombolata di Natale 20 dicembre - Biblioteca Civica

Bibliobebè e Incontro Gruppo di lettura 21 dicembre - Biblioteca Civica

Giochi da tavolo 22 e 23 dicembre - Palazzo Traversa

Laboratorio: Un Natale creativo tra colori e fantasia! 30 dicembre - Museo Craveri

Laboratorio: Tra neve e rami. 30 dicembre - Teatro Politeama

Concerto di Capodanno: L’elisir d’amore