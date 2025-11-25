 / Eventi

A Bra per le feste tanti eventi fino a fine dicembre

Ecco il programm aggiornato

L’incanto del Natale arriva a Bra, e lo fa con tante iniziative dedicate a grandi e piccini. Mentre le luminarie già illuminano le vie e le piazze di Bra - grazie al contributo del Comune, di Ascom Bra, Comitati di via e sponsor - una serie di eventi tematici accompagnerà la città e i suoi visitatori fino a fine dicembre. Di seguito l’elenco degli appuntamenti, realizzati in collaborazione con diverse realtà cittadine. Per il dettaglio degli eventi e il programma aggiornato, consultare il sito www.turismoinbra.it o chiamare l’ufficio Manifestazioni al numero 0172.430185.

  • Dal 16 novembre al 12 gennaio, Piazza Giolitti
    Pista di pattinaggio “Ice Crystal"
  • Fino al 6 gennaio - Palazzo Mathis
    Mostra Tutti Designers
  • 27 novembre - Teatro Politeama
    Spettacolo: Dove eravamo rimasti
  • Dal 29 novembre a fine gennaio - Museo Craveri
    Mostra Fotografica: Biodiversità del Piemonte e della Valle d’Aosta
  • Dal 1 dicembre al 6 gennaio, Giardini del Belvedere
    Presepiando
  • 1 e 15 dicembre - Biblioteca Civica
    Letture animate
  • 6 dicembre - Teatro Politeama - Artico Club
    Auroro Borealo e Libri Brutti Live
  • 11 dicembre - Teatro Politeama
    Spettacolo: A Mirror
  • 12 dicembre - Auditorium G. Arpino
    Musica & Magia
  • 13 dicembre - Teatro Politeama - Artico Club
    Massimo Silverio Live
  • 13, 14, 20 e 21 dicembre - Centro Storico
    Trenino Natalizio
  • 13 dicembre - Museo Craveri
    Laboratorio: Creare con la natura
  • 13 dicembre - Biblioteca Civica
    Spettacolo Magic English e Mercatino del libro usato
  • 14 dicembre - Viale Risorgimento
    Mercatino di Natale
  • 14 e 21 dicembre - Centro Storico
    Bra Ciocconatale
  • 18 dicembre - Teatro Politeama
    Concerto di Natale con Fondazione Fossano Musica
  • 19 dicembre - Teatro Politeama
    Spettacolo: Tutte le donne della mia vita
  • 19 dicembre - Biblioteca Civica
    Tombolata di Natale
  • 20 dicembre - Biblioteca Civica
    Bibliobebè e Incontro Gruppo di lettura
  • 21 dicembre - Biblioteca Civica
    Giochi da tavolo
  • 22 e 23 dicembre - Palazzo Traversa
    Laboratorio: Un Natale creativo tra colori e fantasia!
  • 30 dicembre - Museo Craveri
    Laboratorio: Tra neve e rami.
  • 30 dicembre - Teatro Politeama
    Concerto di Capodanno: L’elisir d’amore

c.s.

