A Tarantasca la camminata per la Giornata nazionale del Parkinson

Il 29 novembre, in occasione della Giornata Nazionale Parkinson promossa da Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus e da LIMPE-DISMOV ETS, le strutture di Neurologia dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì e la Medicina Fisica e Riabilitazione dell’AslCN1 promuovono l’evento “Un Passo per il Parkinson”, camminata che si svolgerà sabato 29 novembre alle ore 14,30 presso la sede dell’associazione Parkimaca sita in piazza Guglielmo Marconi, 7 a Tarantasca.

E’ consigliato un abbigliamento comodo e scarpe da passeggio.