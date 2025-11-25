 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 25 novembre 2025, 13:52

A Tarantasca la camminata per la Giornata nazionale del Parkinson

Il 29 novembre l'evento promosso dalle strutture di Neurologia dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì e la Medicina Fisica e Riabilitazione dell’AslCN1

A Tarantasca la camminata per la Giornata nazionale del Parkinson

Il 29 novembre, in occasione della Giornata Nazionale Parkinson promossa da Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus e da LIMPE-DISMOV ETS, le strutture di Neurologia dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì e la Medicina Fisica e Riabilitazione dell’AslCN1 promuovono l’evento “Un Passo per il Parkinson”, camminata che si svolgerà sabato 29 novembre alle ore 14,30 presso la sede dell’associazione Parkimaca sita in piazza Guglielmo Marconi, 7 a Tarantasca. 

E’ consigliato un abbigliamento comodo e scarpe da passeggio. 

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium