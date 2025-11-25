Al Cinema Portici di Bra la pellicola Vakhim di Francesca Pirani

Il Cinema I Portici propone, venerdì 28 novembre alle ore 21, la proiezione del film VAKHIM di Francesca Pirani, alla presenza della regista.

Già aiuto regista di Marco Bellocchio per La visione del sabba (di cui era anche co-sceneggiatrice) e Il sogno della farfalla, Pirani ha debuttato nella regia di finzione con L'appartamento (1997), seguito con Una bellezza che non lascia scampo e, con Stefano Viali ha firmato BEO e D'Annunzio, l'uomo che inventò sé stesso.

Autrice anche di documentari per la televisione, con Vakhim, finalista al Premio Solinas Documentario 2019, porta sul grande schermo tre lustri della propria biografia, accompagnando le riprese domestiche e di situazioni intime con osservazioni sul ruolo genitoriale e le tante scelte che chi adotta deve compiere, per tentativi e cercando di non fare danni, come camminando sulle uova.

Ingresso: 8 euro intero, 6 euro ridotto. Possibilità di utilizzare gli Abbonamenti da 10 e 5 ingressi