Babbi Natale di corsa per beneficenza nella 3 Colli di Bra

Gambe in spalla. È tutto pronto per la “3 Colli di Bra” (San Matteo, San Michele e Zizzola), in programma domenica 14 dicembre, in collaborazione tra Città di Bra, Panathlon Club Bra, Avis Atletica Bra con premi offerti da Giolito Formaggi Bra.

La manifestazione, giunta all’8ª edizione, prima che un evento sportivo è una festa itinerante che sa toccare il cuore e suscitare entusiasmo. Stiamo parlando, infatti, di una corsa non competitiva il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Gli organizzatori vi aspettano di corsa o in cammino, alle ore 9, in via Cavour, dove alle ore 10 scatterà la partenza. Il percorso è di 11 Km per la corsa, mentre la camminata si snoderà per 5 Km.

Attenzione: possono partecipare alla corsa non competitiva tesserati Fidal, Run Card o enti di promozione sportiva, presentare tessera e certificato medico. Per i non tesserati presentare copia visita medica in corso di validità anche non agonistica. I partecipanti, con l’adesione, dichiarano di essere in regola con le vigenti norme previste per l’attività sportiva non agonistica e sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali danni fisici e materiali subiti o arrecati che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. Per i minori sono responsabili i genitori o accompagnatori.

Al traguardo, tutti i partecipanti troveranno un caldo ristoro. Una sola condizione: è Natale, quindi per correre dovrete indossare il cappellino di Babbo Natale, che sarà compreso nella quota di partecipazione di 10 euro. E nota bene: i Babbi Natale dovranno essere veramente intrepidi, perché la manifestazione si terrà anche in caso di cattivo tempo.

Così il responsabile organizzativo Antonio Martinengo: «L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza ad Associazioni locali. Speriamo in una grande partecipazione per poter dare il nostro contributo ad una buona causa. Per informazioni telefonare al numero 345/3466634 oppure inviare una mail all’indirizzo antonio.martinengo1951@gmail.com».