Bene Vagienna: partecipata “Giornata del Ringraziamento” per celebrare l’operato dei contadini

Si è svolta domenica scorsa, 23 novembre, a Bene Vagienna, la “Giornata del ringraziamento”, organizzata dai contadini locali.

Il programma ha visto la messa alle 10, concelebrata da don Cristiano Bellino e don Antonio Bergonzo, seguita dalla benedizione dei mezzi e dei loro conduttori. La festa è proseguito con il pranzo al ristorante Perlage.

La Giornata del Ringraziamento, o Festa del Ringraziamento, è una tradizione che ha origini antiche e si celebra in molti paesi del mondo. È associata alla festa di San Martino, che si celebra l'11 novembre. Questa festa si celebrava in autunno, quando i contadini raccoglievano i frutti del loro lavoro e ringraziavano la terra per la sua abbondanza.

La tradizione voleva che i contadini celebrassero la fine del raccolto con un grande banchetto, a base di prodotti della terra, come castagne, noci, formaggi e vino.