Cai Cuneo, venerdì l'assemblea tra bilancio preventivo e premiazione soci anziani

Venerdì 28 novembre alle ore 21 si svolgerà l'assemblea della Sezione di Cuneo del Club Alpino Italiano presso la sede sociale in Via Porta Mondovì 5, Cuneo.

Durante la serata sarà esaminato il bilancio preventivo per il 2026 e saranno premiati i Soci con 25, 50, 60 anni di anzianità. Un particolare riconoscimento sarà offerto a Guido Peano fondatore e direttore del laboratorio carsologico sotterraneo delle Grotte di Bossea, già medaglia d'oro del CAI nazionale, che è iscritto alla nostra Sezione dal 1956.

Prima dell'assemblea, alle ore 20,45 sarà presentato il video "In cammino con i lupi" realizzato durante il progetto di trekking e inclusione sociale che si è svolto a luglio 2025 nelle Alpi marittime.

Il progetto ha coinvolto giovani con disturbi dello spettro autistico, accompagnandoli in un cammino di cinque giorni lungo il Sentiero Italia, con l'obiettivo di promuovere l'autonomia e la crescita personale in un contesto naturale stimolante.