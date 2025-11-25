 / Eventi

Eventi | 25 novembre 2025, 08:12

Cuneo, magia e scoperta per i più piccoli alla rassegna Officina Santachiara

Sabato lo spettacolo “Orso, Volpe e altre storie”, domenica “Storie di Mamma Balena”

Cuneo, magia e scoperta per i più piccoli alla rassegna Officina Santachiara

Sabato 29 e domenica 30 novembre, la rassegna Officina Santachiara porta a Cuneo spettacoli dedicati ai più piccoli e alle famiglie. 

Sabato la Compagnia CONsonanTE propone “Orso, Volpe e altre storie”, un laboratorio musicale e di lettura per bambini da 0 a 3 anni e i loro genitori.

 Domenica, invece, “Storie di Mamma Balena” di Dispari Teatro racconta il viaggio di Pinocchio con una guida speciale, un percorso di crescita poetico e immersivo, con ingressi a prezzi popolari per favorire la partecipazione. 

Questi appuntamenti sono pensati per condividere emozioni, stimolare la fantasia e accompagnare i bambini nel loro primo contatto con il teatro.

