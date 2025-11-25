Il Municipio di Cuneo apre le porte ai cittadini: visite guidate gratuite il 28 novembre

Ritorna venerdì 28 novembre l'appuntamento con "Municipio a porte aperte", l'iniziativa del Comune di Cuneo che una volta al mese trasforma il palazzo comunale in un percorso di visita aperto a tutti. Un'occasione unica per scoprire da vicino gli ambienti dove si amministra la città e la storia che custodiscono le sue sale.

Il percorso guidato accompagnerà i visitatori attraverso il maestoso Salone d'Onore, testimone di cerimonie ed eventi storici, per poi salire lungo lo Scalone monumentale impreziosito dalle sue eleganti targhe commemorative. La visita proseguirà nella Sala Giunta, cuore delle decisioni amministrative, nella Sala del Consiglio comunale, dove si svolge il dibattito democratico cittadino, fino a raggiungere l'ufficio della Sindaca.4

[Salone d'Onore del Municipio di Cuneo]

A condurre i gruppi saranno le guide accreditate della cooperativa ITUR, che gestisce per conto del Comune i servizi di apertura e visita guidata dei musei cittadini e della Torre Civica, garantendo un racconto professionale e coinvolgente degli spazi istituzionali.

Il programma della giornata prevede una doppia offerta: la mattina, dalle 10 alle 12, sarà dedicata esclusivamente alle scuole, mentre nel pomeriggio le porte si apriranno a tutti i cittadini e turisti interessati. Sono previste tre visite guidate gratuite, con partenza alle 15.30, 16.30 e 17.30. Il ritrovo è fissato nel cortile del Comune in via Roma 28.

Vista l'alta richiesta già registrata per il 28 novembre, con pochissimi posti ancora disponibili, l'amministrazione comunale ha già programmato i prossimi appuntamenti: il 19 dicembre 2025 e il 30 gennaio 2026, per garantire a tutti la possibilità di partecipare all'iniziativa.

Per prenotare la propria visita è necessario contattare il servizio accoglienza musei scrivendo a accoglienza.museo@comune.cuneo.it o telefonando allo 0171.634175 . Gli stessi recapiti sono disponibili per richiedere ulteriori informazioni sull'iniziativa.

L'iniziativa "Municipio a porte aperte" si inserisce nel più ampio progetto di trasparenza e apertura dell'amministrazione comunale verso i cittadini, offrendo la possibilità di conoscere non solo la storia dell'edificio, ma anche i luoghi dove quotidianamente si lavora per il bene della comunità.