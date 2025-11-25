Saluzzo, al via la stagione teatrale del Comune sul palcoscenico Magda Olivero

Al via, attesissima, giovedì 27 novembre alle 21 al Teatro Magda Olivero ( via Palazzo di città 15) la stagione teatrale organizzata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di Saluzzo e Ratatoj APS.

Per il primo appuntamento il palcoscenico saluzzese ospiterà Valerio Aprea in “Lapocalisse”, un testo scritto da Aprea e Makkox.

"L’apocalisse è imminente. L’apocalisse è prossima. L’apocalisse è inevitabile. Ma siamo proprio sicuri? Dalla scienza al suo opposto, dagli algoritmi alle abitudini quotidiane, dalla politica al progresso e all’inerzia che lo frena, Valerio Aprea porta in scena una serie di monologhi scritti per lui da Marco Dambrosio, in arte Makkox, in un assolo iperbolico attorno al concetto di cambiamento, necessario per affrontare il buio che ci minaccia".

Dall’incontro tra l’attore e il disegnatore all’interno di “Propaganda live” su La7 nasce questo spettacolo che, attraverso la comicità e l’assurdo, affronta e prova a scongiurare il grande spauracchio dell’apocalisse.

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili online dal sito https://www.mailticket.it/evento/49348/lapocalisse oppure in biglietteria la sera dello spettacolo a partire dalle 20.15 (previa disponibilità) al costo di 20 euro, ridotto a 18 euro(Over 65, Abbonati alle stagioni di Piemonte dal Vivo, possessori Abbonamento Musei Piemonte e Iscritti FAI, Soci Arci, possessori carte Effe Feltrinelli) e ridotto a 16 euro per gli under 26.

La stagione proseguirà giovedì 11 dicembre con “La bisbetica domata”, il celeberrimo testo di William Shakespeare che vedrà in scena Amanda Sandrelli e Giuliana Colzi.

Inaugurerà l’anno nuovo, giovedì 15 gennaio, “La morte ovvero il pranzo della domenica”, uno spettacolo lieve e toccante intorno al più grande tabù della nostra cultura: la morte.

Mercoledì 18 febbraio sarà il turno de “L’angelo della storia”, ispirato all’ultimo lavoro di Walter Benjamin; mercoledì 18 marzo andrà in scena “La signora delle camelie”, liberamente tratto dal romanzo di Alexandre Dumas figlio.

L’ultimo appuntamento sarà giovedì 16 aprile con “Seconda classe”, drammaturgia originale di Controcanto collettivo.

Info: www.cinemateatromagdaolivero.it