 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 25 novembre 2025, 09:16

Cuneo, la sindaca Manassero: “C’è la volontà di continuare insieme fino al termine del mandato”

Alla luce delle dichiarazioni rilasciate dall’onorevole Chiara Gribaudo, la prima cittadina risponde al consigliere di opposizione Boselli rispetto ai chiarimenti chiesti sul suo futuro politico, quello della maggioranza di centrosinistra e le eventuali elezioni anticipate

L'insediamento della Giunta Manassero, nel 2022

L'insediamento della Giunta Manassero, nel 2022

Nel Consiglio comunale di Cuneo di lunedì 24 novembre il rappresentante di opposizione, Giancarlo Boselli, del gruppo Indipendenti, l’ha detto chiaro: “Le dichiarazioni rilasciate dall’onorevole Chiara Gribaudo sembrano considerare le ipotesi di non ricandidatura dell’attuale sindaca Manassero nel 2027, l’impossibilità di proseguire la collaborazione tra Pd e Centro per Cuneo e l’eventualità di un ricorso a elezioni municipali anticipate. Chiedo se quanto detto dalla deputata possa avere conseguenze sull’Amministrazione o sia invece da considerare del tutto ininfluente sull’autonomia politico-amministrativa del Comune. Una risposta in sede istituzionale è attesa e anche dovuta”.

E ha aggiunto: “Un momento di difficoltà può capitare, ma l’auspicio per il bene di Cuneo, in un periodo molto impegnativo, in cui si avvicinano l’approvazione del Bilancio e altri importanti appuntamenti, è che troviate la capacità e la forza di arrivare fino al termine del mandato. Facendo una verifica nella quale, però, vengano coinvolti tutti i gruppi presenti in Consiglio comunale”

Sempre dall’opposizione Giuseppe Lauria del gruppo Lauria ha precisato la sua indisponibilità a incontrare la sindaca, concludendo: "Convocate tutte le riunioni di maggioranza che volete, apportate pure un minimo di correzione all’assetto della Giunta, ma tanto i danni continuerete a farli ugualmente”.

Ancora dall’opposizione Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) ha sottolineato: “Le questioni di coerenza tra le componenti della maggioranza esistono, lo sappiamo, e se esistono, allora discutetene”.

La sindaca Patrizia Manassero nella risposta è stata altrettanto chiara: “Colgo l’invito del consigliere Boselli a resistere. L’impegno che vogliamo mantenere è legato al programma elettorale e a chiudere i cantieri in corso, con l’obiettivo di portare a casa i risultati nel modo più puntuale e corretto possibile. Creando, inoltre, terreno per sviluppare una progettazione utile a chi verrà dopo. Lo dobbiamo alla città. Certo, poi, è anche mio compito ascoltare tutti i campanelli di allarme. Come maggioranza ci siamo già incontrati e ci vedremo di nuovo nelle prossime settimane. C’è la volontà di continuare insieme in questa direzione fino al termine del mandato. E vogliamo uscirne vincitori”.

Sergio Peirone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium