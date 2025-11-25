In Breve
martedì 25 novembre
venerdì 21 novembre
venerdì 14 novembre
venerdì 07 novembre
mercoledì 05 novembre
venerdì 31 ottobre
venerdì 24 ottobre
martedì 21 ottobre
venerdì 17 ottobre
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Attualità
Attualità
Ridere & Pensare | 25 novembre 2025, 10:00
STOP PRO PAL...FA FREDDO
Malgrado la situazione a Gaza non sia certo rosea i Pro Pal hanno smesso di manifestare, tranne qualche gruppo sparuto che cade nelle provocazioni. Trump pensa di aver portato la Pace in Medio Oriente ma si sa, lui è scollegato dalla realtà preso dagli affari e dal suo Ego espanso. Eppure di guerre ce n'è a bizzeffe...avete sentito parlare del Sudan? Lì è da un pezzo che c'è ma chi se ne frega!
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?