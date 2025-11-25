 / Ridere & Pensare

Ridere & Pensare | 25 novembre 2025, 10:00

STOP PRO PAL...FA FREDDO

Malgrado la situazione a Gaza non sia certo rosea i Pro Pal hanno smesso di manifestare, tranne qualche gruppo sparuto che cade nelle provocazioni. Trump pensa di aver portato la Pace in Medio Oriente ma si sa, lui è scollegato dalla realtà preso dagli affari e dal suo Ego espanso. Eppure di guerre ce n'è a bizzeffe...avete sentito parlare del Sudan? Lì è da un pezzo che c'è ma chi se ne frega!

PACO

