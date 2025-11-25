Allo Sporting Club di Mondovì pronti 3 nuovi campi di beach volley indoor (VIDEO)

Cresce l’offerta dello Sporting Club Mondovì. Da sabato saranno disponibili tre nuovi campi indoor di beach volley. Un grosso investimento per la società sportiva monregalese, che ha convertito una tensiostruttura precedentemente utilizzata come campo da calcio a 7, in una moderna “spiaggia” per fare volley sulla sabbia.

Ben 500 tonnellate di finissima sabbia silicea proveniente dal Portogallo è giunta nei mesi scorsi, prima per via marittima al porto di Savona, per poi raggiungere in camion Mondovì. Sotto la sabbia, inoltre, delle speciali serpentine consentiranno di riscaldare il terreno, per rendere più piacevole l’utilizzo, soprattutto nel periodo invernale.

Sono previsti dei corsi, gestiti dalla BVT Beach Volley Training di Torino con tecnici esperti, uno dei quali è anche il preparatore atletico del tennista azzurro Andrea Vavassori, fresco vincitore della Coppa Davis di tennis. Insomma, una concreta opportunità per tutti gli appassionati di beach volley della zona.

Grande soddisfazione per la dirigenza dello Sporting Club presieduto da Riccardo Battaglia, che grazie a questo investimento può contare su un ulteriore tassello, per un mosaico già piuttosto ricco e che vede la presenza di 6 campi da tennis in terra battuta (due coperti), tre campi da padel (due coperti), una piscina utilizzata durante l’estate, un bar, un ristorante e altri campi di tennis e beach volley dislocati al Ferrone e al Beila. Nel video che segue i commenti di Andrea Michieli del BVT e di Enrico Bruno dello Sporting Club Mondovì: