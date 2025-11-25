Generali Agenzia Mondovì, cresce il sostegno all'Atletica Mondovì Acqua San Bernardo e alla sezione Triathlon

L'Agenzia Generali di Mondovì, guidata da Federica Alasia, conferma il proprio impegno a fianco dell'Atletica Mondovì - Acqua San Bernardo e della sua sezione Triathlon, in un anno che ha visto la società raggiungere importanti traguardi sia sul piano agonistico che organizzativo.

La partnership, già consolidata negli anni scorsi, si arricchisce di nuovi contenuti in risposta alla crescita della società monregalese, che oggi conta oltre 800 tesserati (700 Fidal più gli atleti del triathlon e i non agonistici), risultando la realtà con più tesserati in Piemonte.

Un 2025 ricco di risultati

Il supporto dell'Agenzia Generali si inserisce in un contesto di risultati significativi: dalla doppia promozione delle squadre Assolute alla Finale Bronzo 2026, all'oro degli Allievi nella Finale nazionale U18, fino alle convocazioni azzurre di atleti come Rachele Torchio, premiata con il prestigioso "Premio Milvio Fantoni" per il miglior risultato tecnico del 2025, Lorenzo Vera e Diego Poletto.

"Siamo orgogliosi di affiancare una realtà che rappresenta un'eccellenza del nostro territorio", ha dichiarato Federica Alasia durante la cerimonia di premiazione tenutasi sabato 15 novembre al CFP CeMon di Mondovì. "L'Atletica Mondovì non è solo sport di alto livello, ma un progetto sociale che coinvolge centinaia di giovani: il 75% dei tesserati ha meno di 18 anni. Impegno, costanza, stili di vita sani, lealtà e spirito di squadra sono valori che condividiamo pienamente e questa è la filosofia che Generali vuole sostenere: investire nelle persone, nella comunità e nel futuro."

Un impegno che guarda al futuro

Il rafforzamento della partnership si concretizza in un supporto sempre più strutturato, che accompagna la società in tutti i suoi ambiti di attività: dall'atletica leggera, con i suoi poli territoriali di Mondovì, Carrù, Ceva, Dogliani, Camerana e il gruppo sportivo dell'I.C. Bossolasco, alla sezione Triathlon, attiva presenza sul panorama regionale e nazionale.

Durante l'evento di premiazione, Federica Alasia ha personalmente consegnato il “Premio Fedeltà 2025” insieme a Rachele Torchio al giovane Chaby Koulibay, e ha premiato la portacolori biancorossa Laura Restagno, protagonista di un’ottima annata con successi di rilievo nazionale e internazionale.

"Continueremo ad essere al fianco dell'Atletica Mondovì e della sezione Triathlon - conclude Federica Alasia - convinti che lo sport sia il miglior investimento per il futuro della nostra comunità."